法官陳伯均墜70米山谷罹難！消防員站峭壁 接力搬運遺體
台北地方法院法官陳伯均登山失聯4天，今（14）日傳來不幸消息，搜救團隊在上午7時45分許，於70米深谷中尋獲陳男遺體，地點為昨日發現的鞋子、帽子處再下切20米的劍竹林內，由於遺體位處懸崖峭壁，消防員僅能先將遺體利用繩索架設固定點，以橫切方式往步道搬移，加上雲層過厚，讓整個搬運過程相當艱辛，終於在下午2時許，將遺體搬運至可執行吊掛的區域，但稍早空勤總隊表示，山上雲層過厚，明早將視天候狀況再進行吊掛任務。
陳伯均和妻兒在11日凌晨3點30分出發前往「武陵四秀」池有山、桃山登山，原預計當天中午12點、1點左右即可下山，但回程時疑似迷路，他便獨自下切找路，並囑咐妻子待在原地，約定若30分鐘後他沒有回來就報案請求協助，陳妻半小時後聯絡不上陳伯均，因此趕緊報警，消防局雖立即展開搜救，但前3天僅找到陳伯均的登山杖跟衣帽等物品，未找到陳伯均。
今日凌晨，搜救團隊出動直升機前往現場空勘，消防局第二梯次搜救人員終於在早上7時45分許，於70米懸崖處尋獲陳男，但他已成冰冷遺體，整個搬運過程，因位處深山峭壁，幾乎舉步維艱，消防人員僅能以人力方式，先將遺體利用繩索架設固定點，再一步一步接力以橫切方式，將遺體運上稜線進行吊掛，同時申請直升機協助運送，過程相當艱辛。
不過因山區雲層過厚，空勤總隊表示，經評估後今日無法進行吊掛作業，將視天候狀況，預計明日一早就執行吊掛任務。（編輯：林莞茜）