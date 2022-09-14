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《全明星4》人氣排名出爐！林襄IG又暴增11萬　海放全場

▲畇二（左）、林襄（中）、斐棋（右）分別擔任3隊的經理，粉絲人數也都有明顯成長。（圖／翻攝自林襄IG）
▲畇二（左）、林襄（中）、斐棋（右）分別擔任3隊的經理，粉絲人數也都有明顯成長。（圖／翻攝自林襄IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-14 16:52:312022-09-14 16:55:15

《全明星運動會》第4季播出後廣受好評，特別的是也因為首次加入黃隊的關係，使大家關注的選手們變多。近日，就有觀眾特別整理出每個人的IG成長史，沒想到暴增最多的竟然是隊經理，驚人的數字直接海放所有人。

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有網友特別在PTT台綜板貼出一篇整理文，並從7/20節目記者會名單公布後，一直到9/13的最新一集為止，這段期間內所有人的IG粉絲追蹤成長史。可以看到男生部分，前5名全是藍隊隊員，依序為黃宏軒、林輝瑝、林家佑、吳珝陽、許得瑋，雖然黃宏軒的追蹤數32.5萬最高，但成長最多的卻是林輝煌，增加了2.6萬，追蹤數來到11.7萬。

▲黃宏軒（右）、林輝瑝（左）都是藍隊的人氣成員，林輝煌IG更是成長了2.6萬追蹤數。（圖／黃宏軒、林輝瑝IG）
▲黃宏軒（右）、林輝瑝（左）都是藍隊的人氣成員，林輝煌IG更是成長了2.6萬追蹤數。（圖／翻攝自黃宏軒、林輝瑝IG）
而在女生部分，依序為陳伊、陳怡叡（Yuri）、壯壯、文雨非、劉心語，雖然陳伊坐穩龍頭，但成長數僅有0.3萬，與黃隊的劉心語並列成長數最低，反而是藍隊的正妹謝予容，成長數最高，一口氣增加到2.6萬，目前來到6.2萬的追蹤數，其他像是賴Ki、陳妤、林玉書也都有不錯的數字。

▲陳伊（左），謝予容（右）（圖／陳伊、謝予容IG）
▲IG粉絲最多的陳伊（左），成長數卻沒有謝予容（右）2.6萬來得高。（圖／翻攝自陳伊、謝予容IG）
有趣的是，成長最多的竟然不是男女選手們，而是黃隊的經理林襄，原本就自帶123萬的她，在這段期間內又暴增11.3萬。數據曝光後，網友紛紛直呼，「林襄超強」、「林襄出個寫真集海放所有人」、「林襄就算沒有全明星，照樣暴增吧」、「林襄跟YURI果然是全明星第四季招牌」、「林襄＞其他」。

也有人抱持不同看法，「男生前五都在藍隊」、「錢姐選秀是不是有參考IG粉絲人數？」、「說人家賴姓民眾，結果ig還贏一堆男藝人」、「黃隊滿慘的，贏很多但關注量沒有提高」、「男生表現好的增加也比較多，女生好像跟外表正相關」。（編輯：詹鎰睿）

▲畇二（左）、林襄（中）、斐棋（右）分別擔任3隊的經理，粉絲人數也都有明顯成長。（圖／翻攝自林襄IG）
▲流量密碼的林襄，因為節目的關係，IG追蹤數又暴增11萬，讓網友們直呼「真的是招牌」。（圖／翻攝自林襄IG）

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