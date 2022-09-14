《全明星4》人氣排名出爐！林襄IG又暴增11萬 海放全場
《全明星運動會》第4季播出後廣受好評，特別的是也因為首次加入黃隊的關係，使大家關注的選手們變多。近日，就有觀眾特別整理出每個人的IG成長史，沒想到暴增最多的竟然是隊經理，驚人的數字直接海放所有人。
有網友特別在PTT台綜板貼出一篇整理文，並從7/20節目記者會名單公布後，一直到9/13的最新一集為止，這段期間內所有人的IG粉絲追蹤成長史。可以看到男生部分，前5名全是藍隊隊員，依序為黃宏軒、林輝瑝、林家佑、吳珝陽、許得瑋，雖然黃宏軒的追蹤數32.5萬最高，但成長最多的卻是林輝煌，增加了2.6萬，追蹤數來到11.7萬。
而在女生部分，依序為陳伊、陳怡叡（Yuri）、壯壯、文雨非、劉心語，雖然陳伊坐穩龍頭，但成長數僅有0.3萬，與黃隊的劉心語並列成長數最低，反而是藍隊的正妹謝予容，成長數最高，一口氣增加到2.6萬，目前來到6.2萬的追蹤數，其他像是賴Ki、陳妤、林玉書也都有不錯的數字。
有趣的是，成長最多的竟然不是男女選手們，而是黃隊的經理林襄，原本就自帶123萬的她，在這段期間內又暴增11.3萬。數據曝光後，網友紛紛直呼，「林襄超強」、「林襄出個寫真集海放所有人」、「林襄就算沒有全明星，照樣暴增吧」、「林襄跟YURI果然是全明星第四季招牌」、「林襄＞其他」。
也有人抱持不同看法，「男生前五都在藍隊」、「錢姐選秀是不是有參考IG粉絲人數？」、「說人家賴姓民眾，結果ig還贏一堆男藝人」、「黃隊滿慘的，贏很多但關注量沒有提高」、「男生表現好的增加也比較多，女生好像跟外表正相關」。（編輯：詹鎰睿）