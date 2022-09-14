特企／「KAVi翻轉咖啡杯」　顛覆每日咖啡時光！

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「KAVi 翻轉咖啡杯」外型簡約溫潤，莫蘭迪四色更顯質感。杯身內部可同時收納「手沖」及「冷萃」兩款不同濾杯，KAVi 在手，即刻擁有兩種沖泡方式，隨心所欲。而手沖濾杯採用醫療級鉑金矽膠結合 304 不鏽鋼雙層濾網，可完全過濾咖啡渣，並且無需濾紙，攜帶便利之外亦可減少使用一次性耗品，顛覆你對手沖咖啡耗時且道具繁複的印象！
杯體雙層真空設計，可以同時保溫、保冷，即便手握也能完整防燙，讓你夏日沁涼、冬日暖心。內膽採用醫療級 316 不鏽鋼，頂級材質耐酸鹼抗腐蝕，即便不是裝咖啡，茶類或牛奶也合適！此外，以滑軌式上蓋打造密封結構，此專利讓我們可以單指輕鬆鎖住 KAVi 翻轉咖啡杯，可安心收納於包包裡不怕滴漏。清洗時也相當容易，全部零件都能拆解，寬口徑不怕藏汙納垢，更可輕鬆組裝回去。
隨時隨地都能為自己沖泡出專屬的咖啡滋味，讓 KAVi 成為你的移動咖啡館，每一天都留一點屬於自己與咖啡的時光吧！眾所矚目的新品體驗會，特地請來咖啡師與大家互動，不只讓消費者實際感受產品的獨特，更獲得許多網紅、咖啡人的真心好評！如果想參與加碼場次，請密切關注 VIIDA 官方粉絲專頁。「KAVi 翻轉咖啡杯」於 9/13 上午10:30在募資平台「嘖嘖 zeczec」展開為期 60 天的募資活動，共有四種顏色／兩種尺寸可以選擇。更多資訊請見：https://www.zeczec.com/projects/viida-kavi