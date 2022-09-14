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特企／「KAVi翻轉咖啡杯」　顛覆每日咖啡時光！

▲台灣品牌 VIIDA 於募資平台推出的全新力作「KAVi 翻轉咖啡杯」，讓人輕鬆享受一杯屬於自己的好咖啡！（圖／品牌提供）
▲台灣品牌 VIIDA 於募資平台推出的全新力作「KAVi 翻轉咖啡杯」，讓人輕鬆享受一杯屬於自己的好咖啡！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-14 16:39:04

你也是沒喝咖啡就沒辦法開啟一天的「咖啡成癮者」嗎？你也是想要體驗手沖，卻老是覺得自已沒有閒情逸致，想多了解咖啡一點，但還是常常沒有行動嗎？根據統計，台灣人光是一年就能喝掉 28 億杯咖啡，其中更有將近40％的人喜歡自己動手現磨現煮。

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以熱咖啡或冰美式來開啟一天的生活，是許多上班族、學生的日常。無論是用於早晨的提神醒腦，或是午後來杯香醇咖啡放鬆一下;「咖啡」在我們的生活中扮演著不可取代的角色。想要親手為自己做一杯咖啡嗎？我們通常容易因為咖啡手沖或冷萃的事前準備道具繁多，實在不知道該如何選擇，就遲遲沒有動手做。台灣品牌 VIIDA 於募資平台推出的全新力作「KAVi 翻轉咖啡杯」，讓無論是剛入門或者已經體驗過手沖樂趣的咖啡人，都能輕鬆享受一杯屬於自己的好咖啡！

「KAVi 翻轉咖啡杯」外型簡約溫潤，莫蘭迪四色更顯質感。杯身內部可同時收納「手沖」及「冷萃」兩款不同濾杯，KAVi 在手，即刻擁有兩種沖泡方式，隨心所欲。而手沖濾杯採用醫療級鉑金矽膠結合 304 不鏽鋼雙層濾網，可完全過濾咖啡渣，並且無需濾紙，攜帶便利之外亦可減少使用一次性耗品，顛覆你對手沖咖啡耗時且道具繁複的印象！

杯體雙層真空設計，可以同時保溫、保冷，即便手握也能完整防燙，讓你夏日沁涼、冬日暖心。內膽採用醫療級 316 不鏽鋼，頂級材質耐酸鹼抗腐蝕，即便不是裝咖啡，茶類或牛奶也合適！此外，以滑軌式上蓋打造密封結構，此專利讓我們可以單指輕鬆鎖住 KAVi 翻轉咖啡杯，可安心收納於包包裡不怕滴漏。清洗時也相當容易，全部零件都能拆解，寬口徑不怕藏汙納垢，更可輕鬆組裝回去。

隨時隨地都能為自己沖泡出專屬的咖啡滋味，讓 KAVi 成為你的移動咖啡館，每一天都留一點屬於自己與咖啡的時光吧！眾所矚目的新品體驗會，特地請來咖啡師與大家互動，不只讓消費者實際感受產品的獨特，更獲得許多網紅、咖啡人的真心好評！如果想參與加碼場次，請密切關注 VIIDA 官方粉絲專頁。「KAVi 翻轉咖啡杯」於 9/13 上午10:30在募資平台「嘖嘖 zeczec」展開為期 60 天的募資活動，共有四種顏色／兩種尺寸可以選擇。更多資訊請見：https://www.zeczec.com/projects/viida-kavi

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