網傳維生素D吃多易失智？營養師教健康４吃法增免疫、防骨鬆！

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劉怡里營養師表示，「維生素D吃多易失智」這類說法，據了解起源於一篇國衛院的研究，其資料主要出自於健保資料庫，應為藥品的「活性維生素D」，和民眾平時養生吃的「非活性維生素D」保健食品、營養品以及食物攝取不同。
營養師解釋，人體攝取維生素D會需要肝臟和腎臟代謝，形成活性維生素D，若器官功能不佳便無法有效形成，這樣的情況就會直接以醫療用途藥品名為骨化三醇（calcitriol）的活性維生素D藥物協助，像是腎衰竭患者、洗腎病人就有機會用上。
以此觀點及目前研究來看，民眾一般所吃的維生素D營養品等，是不會有引起失智的疑慮。而藥品的維生素D是否與失智症有正關聯，這點則還有待更多研究證實，畢竟該篇研究的族群本就也常見有失智症的情況。不過即便是藥物，患者也是在醫師檢查並妥善評估後才有辦法使用，風險理應不高，一般民眾也無法取得。因此網路上「維生素D吃多易失智」類似這般說法是有些危言聳聽。
不過對於養生過度追求、保健食品的非活性維生素D攝取過量，確實也會造成負面影響、形成毒性，另外較常見的問題也包括維生素D攝取不足的族群，需留意這兩種情況所帶來的影響。
維生素D過多過少都不好，營養師：養生重點在營養均衡！
劉怡里營養師說明，維生素D對人體的幫助繁多，主要就包括了幫助鈣質吸收、幫助骨骼與牙齒的生長發育、有助於維持神經及肌肉的正常生理、促進釋放骨鈣、維持血鈣平衡，近期也發現跟免疫力調控有關。因此近年來不論是基於防範疫情的個人保養或是養骨防骨鬆，維生素D都頗受歡迎。
但是若養生過度、營養型的維生素D若攝取過高，就容易有高血鈣的問題、增加血管鈣化的風險，長期恐影響心臟、心血管、腎臟等處，提升心肌梗塞、腎衰竭的風險。至於維生素Ｄ攝取不足者，則常見容易出現在年長者、上班族、大夜班、足不出戶、防曬過度、久臥於床者等，平時少有日曬習慣、或從食物攝取維生素D的族群身上。與攝取過多相反，可能容易出現低血鈣、容易抽筋、骨密度不佳、骨鬆風險較高、免疫力不足等問題。
因此劉怡里營養師提醒，民眾不論是對於維生素D或是其他營養，都應保持良好的觀念，就是營養均衡，不宜多也不宜少，且也不宜單一，養成好習慣，養生才不會傷身。
維生素D健康４吃法更助養生，營養師：留意單/複方別超量！
劉怡里營養師也建議，民眾若是平時想攝取維生素D，日曬會是最主要的來源，透過日曬讓身體合成維生素D，不過也要記得作好適度的防曬，並在早上9-10點或下午3-4為佳，以避免過度曝曬，增加中暑甚至皮膚癌的風險。
至於食物性的來源則較少，但還是有，可從動物性的魚類、雞蛋或植物性的菇類中攝取，菇類曬過陽光更好。若是平時真的較難有機會出門曬曬太陽，或是魚類、雞蛋、菇類較少吃到，則可尋營養品、保健食品做適度補充。
營養品、保健食品常會有複合型的產品、各類產品中有維生素D的情況，在選購也可以詢問營養師、藥師、醫師等醫學專業人士，更有助挑選適合自己的產品。吃的時候也要注意避免吃了複方的又吃單方的，以免無形中過量。
維生素D一天攝取上限為50微克，等同於2000I.U.。成年人建議一天攝取量在10微克、400I.U.；51歲以上則建議15微克、600I.U.。養成良好營養攝取習慣，更有助養生！
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