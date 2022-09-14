今本土確診近逼5萬！指揮中心：疫情持續上升中

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- 新北市10,635例
- 臺中市6,452例
- 臺北市5,853例
- 桃園市5,453例
- 高雄市4,061例
- 臺南市2,865例
- 彰化縣2,137例
- 新竹縣1,520例
- 新竹市1,350例
- 屏東縣1,316例
- 宜蘭縣1,212例
- 苗栗縣1,125例
- 雲林縣1,062例
- 基隆市982例
- 南投縣872例
- 花蓮縣761例
- 嘉義縣681例
- 嘉義市448例
- 臺東縣375例
- 金門縣186例
- 澎湖縣164例
- 連江縣30例
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為20多歲男性，已接種三劑疫苗，本身有心律不整，9/9當天出現喉嚨痛症狀，自行快篩陽性、經過視訊看診完成通報，並開立症狀治療藥物，當時健康狀況穩定，不過當晚被家人發現陷入昏迷，緊急送醫後，已無呼吸、脈搏，急診心電圖顯示有心律不整的情形，緊急插管、急救，仍不幸病況惡化，於9/10凌晨過世。
莫德納BA.1雙價次世代疫苗 9/16到貨、有望下週開打！
指揮官王必勝指出，莫德納雙價次世代疫苗，也就是BA.1雙價疫苗，第一批將於9/16到貨，數量約為80萬劑，將陸續再進貨。王必勝強調，次世代疫苗是一個「全新」的疫苗，對於我們社區流行的Omicron BA.2、BA.5變異株都有很好的效果，比單純打原始珠疫苗效果更好，預計本週五進行封緘檢驗，希望下週起開始施打。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55116
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