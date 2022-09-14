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今本土確診近逼5萬！指揮中心：疫情持續上升中

今本土確診近逼5萬！指揮中心：疫情持續上升中
今本土確診近逼5萬！指揮中心：疫情持續上升中

健康醫療網

2022-09-14 16:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增49,708例COVID-19確定病例，分別為49,540例本土個案及168例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，「我們國內的本土病例數還是持續增加，比起上週上升了2成左右，疫情還在上升階段，接種疫苗等防治措施，提醒民眾還是要加緊落實進行。」

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各縣市個案分布

  • 新北市10,635例
  • 臺中市6,452例
  • 臺北市5,853例
  • 桃園市5,453例
  • 高雄市4,061例
  • 臺南市2,865例
  • 彰化縣2,137例
  • 新竹縣1,520例
  • 新竹市1,350例
  • 屏東縣1,316例
  • 宜蘭縣1,212例
  • 苗栗縣1,125例
  • 雲林縣1,062例
  • 基隆市982例
  • 南投縣872例
  • 花蓮縣761例
  • 嘉義縣681例
  • 嘉義市448例
  • 臺東縣375例
  • 金門縣186例
  • 澎湖縣164例
  • 連江縣30例
20多歲男　確診當晚陷入昏迷、送醫不治

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為20多歲男性，已接種三劑疫苗，本身有心律不整，9/9當天出現喉嚨痛症狀，自行快篩陽性、經過視訊看診完成通報，並開立症狀治療藥物，當時健康狀況穩定，不過當晚被家人發現陷入昏迷，緊急送醫後，已無呼吸、脈搏，急診心電圖顯示有心律不整的情形，緊急插管、急救，仍不幸病況惡化，於9/10凌晨過世。

莫德納BA.1雙價次世代疫苗　9/16到貨、有望下週開打！

指揮官王必勝指出，莫德納雙價次世代疫苗，也就是BA.1雙價疫苗，第一批將於9/16到貨，數量約為80萬劑，將陸續再進貨。王必勝強調，次世代疫苗是一個「全新」的疫苗，對於我們社區流行的Omicron BA.2、BA.5變異株都有很好的效果，比單純打原始珠疫苗效果更好，預計本週五進行封緘檢驗，希望下週起開始施打。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55116

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