實踐Taiwan Can Help！　我國即刻救援馬紹爾群島共和國

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2020年新冠肺炎肆虐全球，外交部委託雙和醫院協助建置馬紹爾防疫系統，結合急診醫學科、醫學檢驗科及感染科跨團隊合作，為馬國量身設計之防疫貨櫃屋，包含實驗室設備、篩檢試劑、醫療耗材，更提供完整教學及實驗室標準作業流程等，充分展現我國對馬紹爾之重視及共同抗疫之決心，實踐Taiwan Can Help！
馬國臨床醫療量能短缺 捐贈物資予以協助
2022年8月8日馬紹爾新冠疫情爆發，短短兩週內將近三分之一國人染疫，馬久羅醫院約八成員工確診，造成臨床醫療量能短缺，馬紹爾透過外交部向雙和醫院醫療請援，駐馬大使館聯合在地台商於疫情爆發時即捐贈5,500件防護衣、7,000面口罩、2,500塊殺菌肥皂及相關消毒用品，雙和醫院隨後捐贈8,000片N95口罩、3台經鼻導管高流量濕化氧氣系統（High Flow Nasal Cannula）含耗材及4台三合一生理監測器。
派員前往馬國 提供防疫經驗
在雙和醫院程毅君院長及各級長官支持下，緊急組織醫療團隊，由急診科郭郁欣醫師先行前往支援，郭郁欣醫師抵達馬國後，立刻提供馬久羅醫院急診檢傷篩檢分流動線規劃，以及COVID-19專責病房、加護病房及一般病房病患照護分流動線規劃，同時提供馬久羅醫院醫師們臺灣急重症病患照護經驗分享，並參與馬國疫情決策會議，提供臺灣防疫經驗分享。
彰顯友邦服務 展現邦交情誼
雙和醫院四位醫療團成員於馬國期間不僅協助專業醫療照護，同時依照馬國臨床需求提供醫事人員訓練。此外，雙和醫院執行馬紹爾台灣衛生中心派駐之常駐護理師黃全賢，無論疫情爆發前後全程參與馬國疫情決策會議，與馬國全民攜手合作防堵疫情深受馬國信賴，醫療團行前協調，深受當地駐館之讚賞。此次即刻救援，再次彰顯臺灣與馬紹爾共體時艱之邦交情誼。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55090
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