推小王美跌倒？王思佳與尪育兒有摩擦　仍認「非你不可」

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她篤定目前可以很清楚把生活步調掌控得很好，「而且和先生是在有共識的情況下，兩人都做好萬全準備決定生小孩」。當然小孩還是會有很多讓你意想不到的驚喜，可是至少在可以掌控的情況下，「我現在其實還覺得蠻有安全感的」，思佳直說不會覺得因為生小孩，生活起了太多變化，或是失去一部分的自我，透露「反而覺得心中某些空下來的位置，因為小孩被填滿」。
思佳認為小孩常會調皮搗蛋，讓大人動怒的原因往往是因為「小孩不會照著你的意思走」，想起兒時媽媽布蘭妮對自己的管教，王思佳坦言自己也曾下意識不小心呈現出來，覺得女兒是自己最大的課題「她告訴我很多事，不見得我認為的對是對。有時候要對應在孩子身上」，深信小王美是來找媽媽玩樂開心一輩子的，即使小王美才1歲多，卻已經相當有主見，思佳分享小王美已經會明確用肢體、言語或聲音表達想吃的東西、想去的地方。
希望小孩能跟自己溝通順暢，即使小王美想在吃飯的時候吃餅乾，思佳直說自己不見得直接拒絕小孩，而是換一種更委婉的方式溝通，「年輕的我可能不會這樣做」。王思佳認為「媽媽有很多說話的藝術」，不管是對小孩、或對老公都一樣，應該要有百分之百的耐心、包容和傾聽。和老公兩人都有共識以女兒為第一順位，「我們一起當第二位，很公平，把自己的喜怒哀樂放後面。小孩帶給我們的快樂，一定會比摩擦多」；她直說「這個小孩的加入，應該是讓我們成為更棒的團體，擁有更大的力量」，思佳甚至透露，她都會對老公Joe直說「我把你當作最重要的隊友，即使你只有幫我做一件事情，那件事情也很重要，非你不可」。
王思佳坦言，還沒生孩子前一開始會想得很多，尤其身邊很多朋友都用過來人的經驗警告自己，「生完就回不去，會整組壞光光」。但王思佳認為，「女生把自己照顧好，不造成別人負擔也是一種本事」。即使變成媽媽還是可以維持少女的狀態，「不要認為什麼改變都是孩子造成的，其實責任是在自己」。很多人都很擔心，有了小孩之後生活空間被壓縮，思佳也說看過蠻多朋友為此放棄工作，或是工作家庭來回奔波得很累，她堅持自己婚後也要好好工作，希望我的孩子看到我都是打扮好好的、全副武裝的樣子，「小王美就是我最好的觀眾」，她喜歡看見我漂漂亮亮的、她也會很開心；而自己也發現靜下心來陪小王美玩玩具後，剛剛本來在生的氣也早已經忘記了，認為「小孩是生活的調劑」。
連續第二年代言私密保養品牌dr.hold黛后，王思佳認真建議不管男女都應該「分區保養」，直言「女生應該不會拿沐浴乳去洗臉吧」；甚至連私密衣物都應該有專用的清潔劑，她透露台灣氣候很潮濕，常聽聞朋友私密處反覆發炎，有很多竟是內褲沒有洗乾淨的關係。身為產後婦女，思佳坦言「身體每個部位都在改變」，懷孕期間肚子變很大，最擔心妊娠紋的問題，她自豪「產後可是1條妊娠紋都沒有」，透露自己保養品不只從肚子還沒大就開始擦、甚至從脖子處往下擦，尤其叮嚀女性朋友，「腋下、膝蓋後面也要擦」，分享有朋友就是忘了擦，而造成黑色素沈澱。