《薩爾達傳說》續作明年5月問世！實機影像曝 玩家嗨翻
任天堂於昨（13）日自家的線上發表會「Nintendo Direct」的最後，以壓軸形式，終於公開玩家期盼已久的《薩爾達傳說 曠野之息》續作，《薩爾達傳說 王國之淚》，並確定將於2023年5月12日推出，這次釋出的宣傳有1分36秒，玩家除了可以繼續和主角林克在地面上探索廣大的海拉魯大地外，冒險舞台更將延伸到天空，消息一出，各路玩家立刻湧入任天堂官方YT頻道和各大論壇，淚喊「起雞皮疙瘩了」、「實在等太久了」、「這看起來太史詩了！我不敢相信自己等了5年！」，不過值得注意的是，任天堂曾表示，直到2023年4月都不會推出新的主機，《薩爾達傳說 王國之淚》又剛好在明年5月推出，不禁讓人推測，它是否成為下一代主機的「護航大作」？
去年6月宣佈將推出，後續則確定延至2023年春季上市的《薩爾達傳說 曠野之息》後續作品，在確立副標後，將以全新型態《薩爾達傳說 王國之淚》之姿登場，發表會也在壓軸公開實機遊玩畫面，影片開頭先透過古代壁畫暗示人類與魔物間的戰爭，並暗示有一些神祇般的神秘人物將出現，接著主角林克登場，據了解《薩爾達傳說 王國之淚》將接續描述林克與重獲自由的薩爾達公主展開的全新冒險，並將舞台帶到天空浮島。
《薩爾達傳說 曠野之息》自2017年發行後就廣受好評，也獲獎無數，開放的遊戲主世界，鼓勵玩家自行探索的特性是其熱門關鍵，任天堂表示《薩爾達傳說 王國之淚》將在2023年5月12日推出，並且將提供日文、英文與繁體中文在內的語言介面，不過這次的發行日期，也讓部分網友推測，《薩爾達傳說 王國之淚》可能會是任天堂下一代主機的「護航大作」，相關議題值得關注。
不過總結來說，《薩爾達傳說 王國之淚》的發布確實再次引起極大的轟動，任天堂官方YouTube的宣傳片中，一天內已超過310萬次觀看，網友難掩興奮留言，「能在天空旅行了？太讚了」、「1萬個字都難以形容我這幾年來等待的煎熬」、「我當初為《荒野之息》買了一個 Switch！現在等不及王國之淚，該不會明年又要再買一台了嗎」、「給你錢趕快出」、「發行日是禮拜五，大家可以開始想請假理由了」。