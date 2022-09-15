全壘打王牽善緣！前進大師兄恩師所在部落埋下希望種籽
曾培育出中職全壘打王、多次獲選中華少棒代表隊總教練率隊為國爭光的王子燦雖已年近70，仍在2020年前進山地部落瑪家鄉默默培育偏鄉少棒人才，2022年佳義國小棒球隊更在他的帶領下取得教育部「全國學生棒球聯賽-國小組硬式組屏東縣預賽」屏東縣代表。而在四月全壘打王頒獎儀式中，頂新和德文教基金會創辦人魏應充當日偶遇王子燦， 獲悉佳義國小棒球隊交通車齡高達18年且資源缺乏，因此允諾於（14）日舉行捐車儀式。
中職全壘打王林智勝恩師王子燦終生奉獻基層棒球，去年更前進屏東縣瑪家鄉的佳義國小擔任棒球隊教練。不過屏東佳義國小座落於屏東縣笠頂山下沿山公路旁，面臨聯外交通耗時、學習活動受限、學區分散於三個村莊（涼山村、佳義村、排灣村）的情況，村中單親與隔代教養多，家庭經濟普遍欠佳，家長忙於生計較易忽略兒童。
頂新和德文教基金會創辦人魏應充得知後，不僅允諾捐贈交通車，另外也請基金會研議投入餐食支持計畫、急難救助等，盼能拋磚引玉，號召社會大眾一起關注與支持偏鄉棒球隊與小球員的需求。而捐車儀式中，佳義國小黃善祺校長指出，王子燦教練時常自掏腰包補助孩子餐食費，並開交通車帶孩子上學與練球，然交通車老舊時常半路拋錨，有安全隱憂，很感謝頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生捐贈交通車，展現對台灣基層棒球的關懷與重視；最重要的是減輕學校與家長擔心，讓更多原住民孩子也能夠安心打球、安心成長，埋下希望的種籽。
頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「接棒未來」基層棒球公益計畫2017年上路後，除陸續捐贈基層棒球隊球衣、球具設備並提供基礎棒球教育訓練外，也曾在2020年以專案方式大規模捐棒球交通車給50個學校及團體，希望提升小球員行的安全。基金會未來也將持續透過營養餐食、急難救助等面向，支持基層棒球人才培育，也希望更多大眾一起關注偏鄉小球員的需求。
味全龍公益大使呂偉晟跟林驛騰也來到現場，並帶領小球員們完成傳承交棒儀式，象徵魏應充先生對小球員們的期許與勉勵，兩位球員捐贈儀式後也與小球員互動，傳授棒球新知識。