從辦事員做起！一銀總座李嘉祥上任　期許朝6大方向努力

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從第一銀行基層行員做起的李嘉祥，歷任多倫多分行、紐約分行經理及總行副總經理、美國第一銀行董事總經理，還曾擔任過第一金控策略長兼發言人、銀行公會國際金融委員會主任委員等要職。回想30年前進入第一銀行從辦事員做起，到升任總經理一職，李嘉祥說，很榮幸能夠接下這個職務，希望未來能在董事長的指導與帶領下，與所有同仁一起努力打拼，為第一銀行下一個百年榮光，墊下堅實的發展基礎。
對於接下第一銀行總經理，李嘉祥也提出未來六大努力方向，包括朝向強化法令遵循，協助經濟和產業發展發揮整體戰力，以提升競爭優勢，深耕海外布局，掌握Fintech（金融科技）趨勢與脈動，還有落實ESG（經濟、環境、公司治理）永續經營等。
他強調，銀行業是特許行業，對總體經濟發展影響巨大，世界各國對銀行業都有非常嚴格、繁複的法令規範，所以在執行各類銀行業務時，一定要嚴格遵守法令規範，不可以便宜行事；另方面，第一銀行身為公股行庫之一員，有責任與義務對台灣經濟和產業發展，做出重大貢獻，這點責無旁貸。
此外，李嘉祥表示，面對未來的市場競爭，各事業群要互相合作，發揮整體戰力，提升競爭優勢。因此，前台業務單位要多走出去，貼近客戶、市場，提升行銷動能，掌握趨勢與脈動，中後台單位則要在合法合規的基本原則下，展現彈性、速度、效率，即時支援業務單位開疆闢土。
擁有豐富國際金融經驗的李嘉祥更指出，全球布局是第一銀行長期以來的優勢和策略，自1977年設立第一家海外分行關島分行以來，目前擁有41處海外據點，位居公股銀行之冠，未來要繼續深耕此優勢，串聯各據點並提供最即時、最完整的金融服務，成為全球臺商最堅強的後盾，也期許以每年1家海外據點揭牌營運，作為目標來努力。
面對當前金融科技日新月異，他說，第一銀行必須掌握Fintech趨勢與脈動，讓這家百年行庫，可以與時俱進、枝繁葉茂、生機蓬勃；再來則是要落實ESG永續經營理念，發揮金融業影響力，攜手更多夥伴創造永續價值。