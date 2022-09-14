花式跳針不表態選2024 陳乃瑜轟侯反民主、藐視議會
尋求連任的新北市長侯友宜近日出席任內最後一次市政總質詢，民進黨新北市黨團連番質問如連任後是否要落跑參選2024總統？侯友宜都是笑笑的回答說現在是市長，全力以赴把握當下，把事情做好，好好做事情。對此前主播、民進黨新北市議員參選人陳乃瑜今（14）日在臉書貼文炮轟，表示侯友宜身為市長，面對議員質詢施展花式跳針，閃躲議員問題，呼籲選民年底投票時一起投給承諾做滿4年的林佳龍，讓侯友宜自己去準備選總統。
陳乃瑜在臉書文章中提到，監督政府本來就是議員的權力，也是民選議員的職責所在，侯作為市長，即便他已心向2024，本來就必須接受質詢，認真回應議員的問題，結果竟在議場裡施展花式跳針，閃躲議員問題，現在還利用選舉辦公室來放話嗆議員，這種反民主、藐視議會的作法，實在是新北市民的悲哀。
陳乃瑜進一步指出，侯市長之前接受媒體專訪表態，面對2024總統大選，他「勇於承擔、全力以赴」，議員作為市民的代議士，當然會群起攻之，質疑侯是不是將新北市作為挑戰大位的墊腳石；結果侯市長卻在議場裡施展花式跳針，閃躲議員問題，現在還利用選舉辦公室放話嗆議員，這種反民主、藐視議會的作法，實在是新北市民的悲哀。