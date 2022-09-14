名家論壇》吳崑玉／政治幕僚的五個守則

最近某些選將的團隊小編頻頻出包，搞到候選人一再致歉，這不是什麼公關危機，而是組織文化與內部管理出了問題。其他人也別忙著看笑話，某市府老是「不公開但很透明」，或內鬥內行，外鬥外行，一樣是組織文化出了毛病，如此進入政府當權，鐵定天下大亂。敝人老朽，觀念陳腐，在此提出老派政治幕僚的幾個守則，供各位有志於參與政治的幕僚們參考。
看到近年許多年輕政治幕僚，經常在外宣揚某場偉大勝利都是因為他操盤有道，甚至還上GQ當男主角，老派幕僚們多半大搖其頭。政治幕僚的第一守則，就是要讓外界眼中只有老闆，沒有自己。省府經研處長夏龍，當年所有省府的計劃、專案、預算、管考幾乎全部出自其手，被視為「地下省長」或宋省長的參謀長。但到2000年總統大選時，各大媒體想報導各總統候選人的團隊，卻翻遍所有資料找不到夏公的照片或影像。後來某媒體PO了一張某建物門廊迴車道下，一個戴棒球帽的黑影，說那就是夏公。看到報導時整個團隊笑岔了氣，那簡直是電影《迫切的危機》裡，那個CIA資料上只有一張影子照片的古巴情報頭子，夏公聽了也只是露出詭異的微笑，繼續他的隱密行蹤。
- 幕僚就是隱形人，不是男女主角，連配角都不是
在2012年擔任發言人之前，我已經幫宋主席寫了七、八年的文稿，但幾乎沒人知道我是誰?跟著主席出席各種場合，多半以為我是隨扈，警察還會跟我敬禮:「學長好!」一到現場麥克風前，幾個幕僚自動分散避開鏡頭，繞到攝影機後，主席看得到的地方，點頭搖頭比手勢做提示，而且不能給人拍到。擔任發言人後，超愛寫文的我幾乎封筆，因為我寫的講的每一個字，都代表黨或代表老闆。出錯雖然是我扛，但黨和老闆會受傷，這是幕僚不該觸犯的天條。
不願意當隱形人，就不要去當政治幕僚，當網紅側翼，愛講什麼就講什麼?但當你下去當小編當幕僚的那一天，就要有隱身不見的心裡準備。如果你有幸與聞機要，很多秘密是要帶到墳墓裡去的。如果沒有這點忍耐力，真心勸你不要來當政治幕僚。
某些政治幕僚，老愛在外招搖撞騙，說老闆都聽我的，我可以搞定老闆…。於是常常許下做不到的承諾，騙取不該拿的資源。最後下場不一定很慘，但他的老闆卻一定會因為他，在外名聲既臭又壞。
- 高參幕僚不是九千歲，而是救火隊
某些位高權重的操盤手，掌握了人事、財務大權，自認是「King-Maker」，因此興起了曹阿瞞之心，老想挾天子以令諸侯。等而下之者，無非魏忠賢之流，號稱九千歲，實際上還不就是個公公。左喬右擠，圖的不過是自己的私利或權力，甚至只是追求某種控制人的「爽度」。結果一樣害死整個組織。
好的政治幕僚，要幫老闆蒐集情報、計算得失、創造解方、溝通眾人、修正錯誤。但不管做多少事，永遠要記得自己不是老闆，做決定的一定是老闆，所以不要期待老闆不看不管，放手去幹。而且，當團隊出現縫隙或漏洞，好的幕僚會跳下去填補漏洞，而不是在老闆身邊跟著罵人。政治幕僚永遠要有當「萬能接包手，千面消防隊」的心態與本事，幫老闆與組織解決最麻煩的問題。而且，別忘了前一條，辦好了還不能居功，不能出名。
很多側翼或網路出身的幕僚，總以為搞政治就是聲量輾壓，呼朋引伴扣帽子打到對方不敢出聲，自己就贏了，其實根本錯了。政治，尤其是選舉，重點是在揪集眾人，而民主時代的人們，是有自己的判斷力與價值標準的。用最毒、最狠、最辣的語言去羞辱他人，反而會讓旁邊人覺得你這個人真沒水準。甚至因小小意見不合就蜂群狂螫，弄不死對方，反而會把原本的朋友或色調不那麼純的支持者打到對立面去，變成自己的死敵。
- 要把上下裡外兜起來，不是幫老闆得罪人
這就叫作「蠢」。最蠢的就是對岸，把馬英九和國民黨全都打成「華獨」或「B型台獨」，結果是把全台灣90%的人都扣上帽子惹毛了。政治操作重點在交朋友，拉攏更多人支持己方，甚或要透過各種方式軟化對手仇恨值，而不是成天跳在老闆面前嗆東嗆西，活像個吃了藥的8+9。在現在台灣選舉中，沒有一個黨派能靠旗幟鮮明的同溫層贏得勝利。政治幕僚永遠要腦袋清楚，打選舉或打文宣，是要打賺的，不是打爽的。某些鬥雞戰狼，讓人看得只想把他們燉來吃了，完全沒有什麼為己方增益的功能。
大多數人看不到政治人物的真面目，但很容易看到政治幕僚的真面目，於是政治幕僚的行為舉止得比老闆更嚴謹。老闆訴求清廉，你卻發包文宣要拿回扣?老闆愛講家庭道德，你卻成天戰酒店打野砲?老闆強調「兼聽則明」，你卻忙著喬人事包工程，不是「自己人」就給他鬥到死?這些髒事爛事，遲早都會傳出去，當愈來愈多人知道，這位老闆的幕僚都在幹什麼爛事的時候，請問，你再砸多少錢買文宣做形象，有用嗎?當信任感崩壞，一切形象都會歸於塵土，而幕僚，常常就是崩壞的主因。人家打不到老闆就打幕僚，能不謹慎嗎?
- 政治幕僚是政治人物外在形象的一環
把上面幾條綜合起來，很多人會覺得，政治幕僚根本不是人幹的，既無名、又沒利，還不能把妹打砲，當和尚去還輕鬆點。的確，政治幕僚本身是一種修行，如果你不想修下去，請離開。佛門淨地不容玷污，但任何人隨時都是可以還俗的。像老朽我，修了30年的行，某日覺得政治和選舉玩得好膩，頓悟「如今方知我是我」，那就淨身出戶，玩玩自己有興趣的事。人生沒有那麼多羈絆，只看你當下要的是什麼?但一行有一行的規矩，你可以選擇加入或退出，但千萬別亂搞，搞壞了規矩，那會害到你的老闆，害到最信任你，最提拔你的人。
- 政治幕僚是一種修行，若覺太清苦，請離開
老朽碎唸，笑罵隨緣。只不過最後還是要提醒當老大的人，到底是你在管理團隊?還是被你的幕僚高參們架著走?自己還是得搞清楚才好。「選賢與能」不只是選舉語言，更是千古不變的帝王之術。古語說：「非成業難，得賢難；非得賢難，用之難；非用之難，任之難。」那不只是警語，更是領導者們必要的修鍊，值得未來的首長們細細品味。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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