賭博成癮是病？ 全台首創「博弈門診」來幫忙

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臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師徐士閎說，嚴重影響日常生活及造成財物損失的賭博稱作「病態性賭博」，更被人熟知為「賭博成癮」。
賭博成癮三階段 勝利、損失、絕望
根據Lesieur與Custer於1984年的研究指出，病態性賭博的發展包含三個階段：勝利、損失及絕望。
一、「勝利」階段（“winning” phase）
第一階段稱作「勝利」階段，而是因為這個階段中的賭徒們傾向「認為」自己總是在勝利。在這個階段中，多數剛接觸賭博的賭徒們會經驗到「大勝利」，他們會覺得自己不斷地贏錢（即便客觀上沒有），並將賭博視為有趣的、刺激的、愉快的。
二、「損失」階段（“losing” phase）
在「損失」階段中，最核心的行為就是「追賭（chasing）」，也是賭徒們口中常提到的「拗回來」，賭徒們確信自己只要成功賭贏一個大局，便能夠扳回所有輸掉的錢。因此，最終除了導致債務快速地累積之外，家庭、工作、休閒等層面也因被忽視而出現嚴重問題。
三、「絕望」階段（“desperation” phase）
隨著「損失」階段的惡性循環，賭徒們將會進入最後一個階段─「絕望」階段。賭徒們可能換過許多份工作或根本無法工作，許多人更因為無法負荷鉅額債務，鋌而走險從事詐欺、偷竊、搶奪等非法活動。最終，賭徒們只剩下自殺、坐牢、跑路或尋求協助。
全台第一個「博弈門診」 透過醫療協助患者
近期的精神醫學及神經科學發現，病態性賭博其實為大腦的功能異常。為此，臺北市立聯合醫院松德院區除了於民國109年開設全台第一個「博弈門診」之外，更於民國110年發展了賭博成癮心理治療團體，運用認知行為技術改善患者的賭博問題。
若發覺周遭親友正邁入上述病態性賭博的階段，不妨試著以接納、不批判的態度提供支持，共同討論債務及財務解決辦法，更重要的是，務必尋求精神醫療協助，才能根本解決病態性賭博的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55091
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