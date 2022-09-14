繼園臺七號卡司強大！名導才想少吳彥祖聲音　本尊就來電

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楊凡也自曝一段小故事，配音工作將邁入結束時，混音師就曾透露覺得「慘叫聲音不太對」，當時楊凡內心也認為「少了吳彥祖（的聲音）」，沒想到剛好吳彥祖就打了電話給楊凡，讓他立刻詢問是否有意願配音，吳彥祖也一口答應；吳彥祖配完後，楊凡一聽就開心說道：「我這個片子完整了。」這麼湊巧的情況，也讓楊凡驚呼「真的很巧。」
《繼園臺七號》以動盪的1967年香港為背景，講述由台灣漂泊來港的一對母女，跟年輕英文補習老師發生的三角關係，楊凡也形容這部「寫給香港和電影的情書」，片中有許多女人曼妙姿色，而楊凡導演之前也曾跟許多女演員合作過，就被問到是否有參考誰的姿色？
他也逗趣回答：「都是參考我呀！」導演謝文明就表示：「導演對美很要求的，像我在設計女主角的時候，楊凡導演會給我一些方向。」楊凡更透露：「女主角是有點夏夢的感覺，男主角是我和導演謝文明2人結合的樣子。」一旁的謝文明就直呼：「不破梗，去看去看！」
楊凡導演曾執導的電影《美少年之戀》被稱為「BL始祖電影」，對此他也謙虛表示：「鼻祖我就不敢當了，沒想去做鼻祖。」但話鋒一轉，他也自曝《美少年之戀》讓他虧光所有的錢，楊凡更表示：「當時在香港上映時，一些觀眾狂叫、狂罵。」也讓在場人直呼：「走在前面真的很孤獨。」
近年來也曾有人找楊凡導演重拍《流金歲月》、《美少年之戀》，不過他都拒絕了，他表示：「我要做的我都做了，日子繼續往前走，留下一個好的印象。」楊凡導演也說到《繼園臺七號》堪稱集他所有電影之大成，很希望能在台灣大銀幕上給影迷看；另外，第59屆金馬獎將近，被問到會不會去當評審，他也表示自己沒有要當評審，以後也不會當，「看電影很累的！」「芳華虛度」影展將於9月23日盛大展開。