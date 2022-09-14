高齡憂鬱恐增衰弱風險！　揭曉未尋求治療原因

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國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心吳其炘醫師研究團隊發現，高達87%中高齡憂鬱症狀患者覺得就醫便利，卻只有27%的患者尋求醫師治療，最終僅11%的患者得到有效的治療，顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低的狀況；其絕大多數未尋求治療的原因，可能來自於對憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症是需要治療的、或是擔心汙名化。
提升精神健康識能 有助於增加就醫意願
根據世界衛生組織估計，憂鬱症將成為2030年全球疾病負擔的主要原因。如何讓中老年患者即早治療才能即早改善，提升台灣中老年患者之就醫率是需要重視之議題。透過提升精神健康識能，讓大眾熟悉憂鬱症的症狀與治療，以及相關知識，有助於增加就醫的意願；增加社會支持，互相關懷，也可以提高中老年患者的就醫率。
憂鬱症防治 各項因應措施助攻
台灣有相當便利的全民健康保險制度，為國人提供可近性高的精神醫療照護。衛福部近年在憂鬱症防治上也積極推動各項因應措施，與全台地方政府合作，成立社區心理諮商服務據點，也推動憂鬱症篩檢，並依個案嚴重程度適當的轉介，提供所需的醫療資源及服務；國健署的成人健檢也納入憂鬱症篩檢；台灣憂鬱症治協會網站也有提供篩檢量表。以上這些政策的推動都有助於提高憂鬱症病患的就醫率。
憂鬱症提早就醫 以得到最佳療效
此外，台灣基層精神醫療資源迅速增加，持續改善憂鬱症照護之可近性與治療品質。近十年來，憂鬱症患者因精神問題而住院或急診、或是因自傷而住院的比例，逐年下降，這也顯示台灣憂鬱症治療的品質，不亞於歐美國家。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55094
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