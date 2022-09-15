下山了！法官陳伯均墜谷罹難 黑鷹直升機成功吊掛遺體
曾辦過鄭捷殺人案的台北地方法院家事庭法官陳伯均，本月11日與家人到台中市和平區的池有山登山，回程迷路失聯，經連日搜索，警消於昨天（14日）早上7時45分許，尋獲陳男，但其已成冰冷遺體，今天（15日）一早黑鷹直升機成功執行吊掛任務，預計將遺體運送到東勢河濱公園，再交由警方、家屬處理後事。
據了解，陳伯均和家人原本預計在中秋節連假第2天入山，但因登山人數限制，延後1天啟程；陳妻也指出，此次的登山，事前經過規劃與申請，也考量出發當天的天氣、颱風動態、妻兒的腳程等等，在11日凌晨3點30分出發，預計當天中午12點、1點左右即可下山。
不料，一家人下山時遇到岔路，詢問過山友應走哪條路線，最後決定「守法」走登山前陳報的特定路線，只是沒想到到了距離出口3.5公里處三叉營地，天氣驟變，陳伯均因此叮嚀妻兒留在原地，自己先行探路，還囑咐如果30分鐘後沒看到他回來就報警求助。
經救援人員搜索，終於在昨天早上找到陳男遺體，但由於當時山上雲層過厚，現場人員評估後認為無法立刻執行吊掛，遂由2名警消原地紮營，看守遺體避免遭動物啃食，所幸今天天氣轉晴，稍早黑鷹直升機已順利接獲遺體，稍後將運至東勢河濱公園交給家屬。（編輯：陳苾暐）