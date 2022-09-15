隆乳材質再創新高「峰」　女王波一次滿足3個願望

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女王波上市後，即在隆乳市場上創造高度的討論風向，知名醫美診所整形外科黃仁吳醫師分析，主要是因為過往的義乳材質大致可粗分為「光滑面」與「絨毛面」兩者，光滑面義乳材質柔軟仿真，卻需要術後長時間按摩；而絨毛面的義乳雖然標榜不需按摩，但觸感卻較Q彈；在真實性與術後照護上難以兩者同時兼顧。而近期新推出的女王波卻打破隆乳材質的藩籬，主打柔軟、飽滿與波動感兼具，同時強調在術後照護上比起傳統義乳材質更為方便簡單，也因為女王波在術後柔軟如天生，在多重優勢下，在近期已成為許多欲隆乳者的考量選擇。
胸型自然，更適合東方人體型
隆乳手術不是越大越好，而是要根據每個人的身型條件來規劃，其中胸廓下圍更是考量的重點之一。過往他牌義乳因為圓形底盤較寬較大，並不適合東方人較窄小的胸廓下圍，所以常會在植入後有假奶的外擴感，讓許多愛美民眾困擾不已。方穎涵醫師進一步說明：「女王波針對東方女性的下圍設計，側邊飽滿的胸圍感增加真實度，同時也增加頂部的豐滿填充率，可以減少隆乳手術後的水波紋產生，更適合體型纖細的亞洲女性。」加上女王波的膠體流動性高，站立時能呈現水滴狀，躺下時也能有完美弧形的圓盤狀，隨著身體的姿勢變化，自然又真實。
▲方穎涵醫師認為女王波更適合纖細的東方女性胸下圍
精準填充，術後照護更方便
女王波是改良過後的光滑面義乳，具有AI精準填充率，能針對不同高度與外徑的型號客製出更佳填充量，同時擁有中凸與高凸等多種義乳尺寸，為的就是提供給不同身型條件的患者多樣選擇，此外女王波的飽滿度接近100%，不只能增加上圍的豐滿度，同時也兼具柔軟性質，因為擁有精準的塑形能量（Energy-storing technology）與黃金比例填充，在植入後可降低莢膜攣縮的機率，大大提升術後照護的方便性。
女王波材質大躍進，穩定度高、破裂率極低
隆乳手術中，多數患者擔心的破裂率，女王波義乳也在材質大幅優化，不只外膜厚度減少35%，更提升了內部膠體30%的柔韌度，所以在延展率上極高，可將隆乳破裂率降至極低。王冠穎醫師表示：「女王波不只提升了義乳的安全性，也提供更長期的12年全球義乳保固服務，讓患者在隆乳植入後能有更全面的安心照護。」
▲王冠穎醫師為顧客介紹不同隆乳材質的差異
對抗夾膜關鍵仍是聽從醫囑指示
黃仁吳醫師認為隆乳成功關鍵，除了義乳品牌之外，也建議採用全程內視鏡的隆乳方式，不僅可以降低術中出血機率，也能更精細完整的剝離組織，減少組織傷害；同時，完善的麻醉團隊包含專科麻醉醫師與無菌設備也是非常重要。最後也提醒求美者，在做隆乳手術之前除了挑選適合自己的義乳尺寸材質外，術後的照護更是不能輕忽，關鍵除了在植入後須定期回診聽從醫囑指示穿著束胸帶、搭配藥物、充足休息，還需根據自身恢復狀況來調整照護手法，才能將夾膜攣縮機率降至極低！
▲黃仁吳院長認為手術切口、施術環境及患者術後照護在隆乳手術中也扮演的關鍵角色
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55115
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