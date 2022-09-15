台南牛稠子車站「裸拍族」被抓到！4男女認了：只是好玩
台南仁德牛稠子車站公園是著名打卡聖地，但近日卻傳出有「裸拍族」入侵，女子到該處拍攝上空裸照，還將不雅照放到網路上，讓當地里長相當氣憤。台南市警歸仁分局展開調查，調閱附近監視器畫面循線找出當事人，已在昨（14）晚上通知涉案人2男2女到案，4人坦承裸拍，並說「只是好玩」，訊後依妨害風化罪嫌移送。
當地里長鄭晴而日前表示，近期陸續接獲民眾反映，有人在牛稠子車站公園拍攝不雅照片放在網路上，他強調「車站公園是集結很多善人出錢出力，黃先生提供土地由本人構思設計，目的是提供給大家一個旅遊、休憩、拍照、打卡之特色公園」，希望大家維護給所有男女老少使用的公共空間，不要拍攝妨害善良風俗的照片。
據了解，警方調閱附近監視器畫面後，很快鎖定涉案的2男2女，來自台中的25歲施姓女子及24歲的邱姓女子坦承照片中的當事人就是自己，負責拍照的是兩人男友，供稱拍裸照只是單純好玩，想要在網路上炫耀。4人訊後依妨害風化罪嫌移送，警方再次呼籲民眾勿散布不雅照，往後也會加強該公園周遭巡邏密度，遏制歪風。
位在台南仁德區成功里成功二街的牛稠子車站公園，離台南知名的十鼓仁糖文創園區和奇美博物館不遠，內設有懷舊風格的月台、鐵軌造景以及仿真平交道，自2020年7月25日啟用後，是民眾假日休閒的好去處，也是熱門的婚紗攝影景點。（編輯：倪浩軒）