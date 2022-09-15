治療費年逾數十萬、還常遭歧視！異位性皮膚炎患者受盡折磨

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2022年世界異位性皮膚炎日主題「Inside Atopic Eczema」，希望能喚起社會大眾對異位性皮膚炎更進一步的認知，瞭解這並不是個皮膚發癢的單純疾病。國內異位性皮膚炎病友協會也響應世界異位性皮膚炎日的主題，針對病友及其家屬進行「異位性皮膚炎病友共病認知」線上調查，盼能確切了解病友目前面對的疾病負擔。
結果顯示，336位受試者中，病友最在意的皮膚問題主要還是「搔癢（96%）」與「病灶外觀影響（83％）」。此外，有2/3的病友同時有過敏性鼻炎、食物過敏、氣喘等共病。
調查也證實，異位性皮膚炎確實不僅影響生理，對於病友的生活、工作、學業、人際關係以及心理也帶來困擾：有近六成（58％）病友表示曾因此請假、超過四成（41%）自認學業或工作受到嚴重或非常嚴重的影響！近半（48%）自覺受到歧視、排斥或是言語霸凌，超過三分之一（35％）覺得心情與人際關係受到嚴重或非常嚴重的影響。
國內調查：逾2成病友年花逾十萬元
雖然我國健保提供異位性皮膚炎病友就醫相關給付，但不少人為疾病還是要額外自掏腰包。本次調查發現，包括保濕乳液、非健保治療用藥等，有24％病友一年就要花費十萬以上，且疾病越嚴重，病友自付費用也越沉重，其中約3成中重度病友每年花費十萬元以上！近一步分析發現，這些花費超過十萬以上的病友中，不少人是自費使用新藥。
朱家瑜理事長指出，一般來說，患者除了健保給付治療外，需要自行負擔的費用包括自付額、就醫交通費用等，另外還有營養保健品、保濕用品等。研究顯示，健保給付異位性皮膚炎的費用與患者嚴重程度相關，經計算一年輕、中、重度分別是每年輕度約給付 9,500元，中度是9,700元，重度是15,700元。
而患者自費金額也與嚴重程度相關，重度患者平均一年自費大約2萬7千元、中度患者大約是1萬5千元、輕度則在1萬元左右，顯示病友自費花在藥費的佔比也不低。另外，患者因為疾病導致的生產力損失更多！研究顯示，重症患者一年的生產力損失超過27萬元。與健保一年給付重症患者治療費用不及1萬6千元相較，顯然疾病所導致的生產損失更巨大。
病友協會籲「精準抗異」：正確就醫與保養，穩控異膚、荷包少失血
不過，隨著異位性皮膚炎醫藥的快速進展，朱家瑜理事長表示，相信未來會有越來越多的先進藥物加入健保，讓異位性皮膚炎病友早期診斷、有效治療控制，延緩病程進展，提升患者生活，也降低對病友家庭與社會的經濟衝擊。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55117
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