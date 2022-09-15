安以軒百億老公「涉83罪名」非法獲利59億！詐騙手法曝光
女星安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團主席陳榮煉，育有一子一女，婚姻豪奢幸福；豈料陳榮煉捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華的違法開設賭場案，今年1月驚傳被捕，陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗錢等，共涉及83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元），將於12月5日開審。
根據《澳門日報》報導，陳榮煉涉嫌以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪，不法獲利至少15億港幣（約新台幣59億元），預計於12月5日早上9時45分開審。
而控訴文件也提到，陳榮煉建立「德晉貴賓會」，從2014年開始，聯合多名被告在各個娛樂場經營「賭底面」，內部以「外底」或「星數」當暗號，以約定比例私下接受賭客檯底投注，將檯面賭注在檯底以倍數加大，碼佣也放大2倍，且集團為避開博監局監督檢查，還提交虛假的財務報表瞞天過海。文件也指出，陳榮煉6年來「賭底面」總轉碼數約349億港幣（約新台幣1399億元），他從中海撈15億港幣（約新台幣59億元）的不正當利益。
不僅如此，集團還在澳門經營電話投注「快速電投」、「可視電投」，利用賭博網頁和手機APP，在菲律賓等地經營的賭博活動開直播，讓賭客在不同地點進行電話賭博。而去年11月，太陽城集團負責人周焯華被警方拘捕，陳榮煉擔心德晉集團因此受牽連，12月便全面結業、遣散員工，還命人銷毀部分文件以及主要伺服器行動硬碟的核心區域。
而陳榮煉被捕至今已8個月，安以軒從未發聲過，各界都相當關心安以軒的現況，而她在事發後也將微博的發文和照片清空、神隱多時，安以軒經紀人則表示「藝人私事不作回應，謝謝」。（編輯：郭佩蓉）