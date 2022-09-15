台鐵與近鐵友好締結五週年 獨家造型鰻魚便當限量開賣
台灣鐵路管理局與日商近鐵投資控股股份有限公司為促進台日交流及慶祝自106年7月6日簽訂友好協定締結至今屆滿5週年，特別舉辦締結5週年友好活動，第一波活動由高雄鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「靚味便當」，外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，滿載象徵台日友好的菜色，靚(近)味(友誼)雋永，旅行靚在咫尺。凡購買靚味便當即贈送限量的雙鐵吉祥物，近鐵阿倍野熊、臺鐵鐵魯及漢娜將帆布袋，每日限量販售50份，每份售價399元。便當食用完畢後，電車陶瓷造型便當盒還能收藏喔。
高雄鐵路餐廳營養師陳佳雯，以「台灣節慶時」辦桌必吃的油飯料理為發想，以黏住喜氣、黏住友誼、喜上加喜的臺式油飯，象徵臺日油好(友好)。貼心選用一等白米飯替代不易消化的糯米，再加上屏東在地食材-穀類的紅寶石「紅藜｣，添加於米飯之中，補足多種營養成分。結合高雄甲仙芋頭及油飯必備的食材乾魷魚、乾香菇絲，再與特色油蔥蝦米飯拌煮，迸出獨特香氣，伴隨芋頭的淡淡清香，讓人垂涎欲滴。
主菜使用台灣養殖的蒲燒鰻魚，鰻魚一直是日本人的靈魂食物、吉祥的象徵，也是一種能增加體力的高檔食材，對日本人來說，在夏天吃鰻魚可以對抗炎熱夏季，台灣一年四季幾乎都是炎熱的天氣，因此本次推出的便當選用日本風俗夏日炎熱必吃的鰻魚，再搭配酸甜的洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅，更是能解膩並口齒留香，餘味無窮，第二波的紀念便當販售活動預計於明年舉辦，敬請大家持續關注。
台鐵X近鐵友好締結5週年限定的「靚味便當」，訂於9月16日至25日在「高雄車站東六門販賣店」販售，自9月16日起每日11時開賣，每日限量50份，期間限定500份，售價399元，是不容錯過的期間限定美食，歡迎大家共襄盛舉購買品嚐台日聯名的「靚味便當」!
只要於販售期間與「靚味便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」Facebook粉絲團的活動貼文，並標註#「臺日聯名『靚味便當』」及「近鐵觀光特急SHIMAKAZE」的語句，就有機會抽獎得到由近鐵提供的限量版「SHIMAKAZE電車悠遊卡」。