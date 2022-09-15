鍾東錦被開除黨籍今提告　朱立倫：維護黨紀很重要

苗栗縣議會議長鍾東錦違紀參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，但鍾東錦不服，今（15）日委請律師提告確診黨籍存在之訴，更將直接提告黨秘書長黃健庭意圖使人不當選。國民黨主席朱立倫表示，每位黨員都是家人，不會想要開除任何一人，但黨紀、黨綱很重要，他作為總教練，就是要維護黨紀、黨綱，讓團隊發揮最大戰力、團結對外。 我是廣告 請繼續往下閱讀 至於苗栗分裂情況是否已經回不去了？朱立倫，一方面維護黨紀、黨綱，一方面也整合地方，大家都希望苗栗勝選。媒體關注，近日慈濟爆政府阻擋疫苗採購，遭到民進黨抹黑、攻擊，朱立倫說，他感謝每一位對台灣付出的好朋友，尤其是慈濟、鴻海、台積電，在台灣最需要疫苗的時候，不畏艱難，現在把採購事實告訴大家，卻要被抹黑、抹紅，民進黨用這種方式打擊公益團體，相信社會還有是非價值判斷。民進黨新北市長參選人林佳龍稱自己民調跟新北市長侯友宜差距相近，朱立倫說，民進黨不知道在夢中相見，還是自己發明，不然林佳龍自己去做民調 ，一定林佳龍最高，林佳龍支持度99%、侯友宜1%，「這樣高興了嗎？」遭國民黨撤銷黨籍 鍾東錦明日提確認黨籍存在之訴鍾東錦違紀參選苗栗縣長 國民黨中常會通過撤銷黨籍柯文哲為苗栗黨籍議員站台 謝福弘、鍾東錦皆現身支持鍾東錦違紀參選苗栗縣長 國民黨開鍘撤銷黨籍