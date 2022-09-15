糖尿病病友陷病毒危機！專家教你疫情期間可以怎麼做

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積極控制血糖、遵循建議接種疫苗防感染！
彰化基督教醫院新陳代謝科主治醫師杜思德醫師表示，除新冠病毒可能對糖友造成健康威脅，其他病菌防範同樣需要積極接種疫苗預防。根據美國糖尿病學會指引建議，成人糖尿病患者應接受B型肝炎疫苗、人類乳突病毒疫苗、流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、破傷風百日咳白喉三合一疫苗以及帶狀疱疹疫苗。及早接種這些疫苗可以減少在疫情期間發生感染的機會，同時降低併發症及死亡率風險。
很多糖友們好奇自己究竟能不能接種新冠疫苗，杜思德醫師解釋，施打前應先與醫師詳細討論，由血糖控制狀況做評估，若糖化血色素小於七，原則上就可以接種新冠疫苗。
因為新冠病毒可能會增加新生糖尿病風險，所以一旦不幸感染、血糖又控制不佳，這時體內白血球功能下降，免疫系統無法正常抵抗病菌，重症與死亡率就可能提高，若能同時加強其他疫苗預防，後續併發症風險也能相對減少。
疫情期間必看！糖尿病患者預防守則
至於日常如何做好自我防護，杜思德醫師說明，可由血糖嚴重程度做區分。若是有糖尿病但血糖還算控制良好的糖友，建議從生活型態改善，透過適當飲食控制、運動習慣，保持愉悅的身心，能讓血糖維持平穩，減少感染重症風險。同時，糖友們也務必穩定用藥，因為疫情期間，血糖管理是預測會不會得到新冠重症的因子之一。另外，自我血糖監測也是關鍵，可以提供醫師良好訊息、適度調整用藥；若是不便前往醫療院所，也可透過視訊門診等方式調整用藥，將血糖保持在良好狀態，有助擊退新冠病毒威脅，同時避免其他病菌入侵。
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