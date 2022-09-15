運動很健康　但為什麼越動身體會越痛？

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腰痛、手肘痛、手腕痛、膝痛以及腳踝扭傷等等，許多愛好運動的民眾都有上述的身體毛病。不，就算現在不覺得痛，只要身體有哪部份的功能在退化，或是肌力正在衰退，則早晚會發生身體異常。那麼，想要當個「沒有身體毛病的運動員」，究竟該怎麼做呢？
「如何預防身體出毛病，這是很難一語道盡的。一旦開始疼痛，即使對症治療，吃藥可能也只是暫時緩解。但如果要預防，問題就不僅限於發生疼痛的地方。簡單來說，就是因為身體失去平衡，運動方式錯誤又反覆進行才會發生疼痛。如果不從這個方向來思考，是不可能根治或預防的。」（三枝剛醫師，以下相同）
也就是說，保養是要從身體整體來全盤考量嗎？
「沒錯。舉例來說，即使仔細矯正了姿勢的缺點，如果某部分的肌肉依然僵硬，那最後還是會回到原樣，也可能反而會讓其他地方開始痛起來。」
具體來說會發生什麼事呢？
「首先，以有高爾夫肘（肱骨內上髁炎）的人為例，常常會有肩胛骨僵硬、髖關節無法自由活動的狀況。這種狀態會讓我們無法做出原本的揮桿動作，因此轉為使用手臂與肩膀勉強上桿。如果是右撇子的髖關節僵硬，就會因為無法旋轉身體而抬起右肩，做出看起來好像有轉動腰部的動作。結果身體的軸心偏移，觸球瞬間就一定要用手腕和手肘來彌補才行。最後對這兩處造成負擔，進而出現身體上的毛病。」
只要有哪個地方無法發揮功能，就會以其他地方來彌補，如此要不了多久就會開始疼痛而出現毛病。想要保護手肘和手腕，就一定要保持髖關節和肩胛骨的柔軟靈活。
對重心的意識是 預防腰痛所必須的「另外，一旦腳跟附近的關節僵硬，腰部就無法順利轉動，導致身體挺起，這會對腰部造成非常大的負擔。如果讓腰椎（脊椎下端）在向後彎的狀態下反覆扭轉，骨頭和周圍部位很快就會發生問題而開始發痛。對脖子會痛或感覺緊繃的人來說，首先要先考慮是不是姿勢（放重心方法）的問題。重心一旦失去平衡，就會導致全身緊繃、肌肉僵硬。如果在這樣的情況下直接揮桿，脖子周遭本來就僵硬的肌肉會變得更緊繃。如果能了解自己的重心在哪裡，並確實掌握重心位置，自然就能放輕鬆而不會出不必要的力量了。」
在開始運動之前，先了解身體的運作機制。這點對治療或預防都是非常重要的。
【解說】
STE股份有限公司
都立大Physio Care& Conditioning代表
三枝剛（物理治療師）
都立大Physio Care & Conditioning代表。擔任雜誌、電視節目等肩膀僵硬、腰痛特輯顧問。擅長從「關節內」、「關節外」與「姿勢動作」找出根本原因， 運用徒手療法與運動療法解決問題的復健療程頗負盛名。擁有物理治療師（PT）、美國認證運動傷害治療師（NATA-ATC）執照。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌2017年1月號 第25期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55098
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