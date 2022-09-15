致敬女王！英麥當勞、IKEA宣布 國葬日所有店面暫停營業
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）上週以96歲的高齡去世，英國上下舉國哀悼，國葬日已定在當地時間19日舉行，為了表達對女王的敬意，送女王最後一程，包含麥當勞等許多國際連鎖品牌都宣布，當天將關閉全英國的店面，具體恢復時間則視個別分店公告而定。
綜合外媒報導，伊莉莎白二世的國葬19日將於倫敦西敏寺舉行，英國的麥當勞（McDonald）14日表示，為允許所有人表達對女王的敬意，全英國的麥當勞門市將從19日午夜開始關閉至下午5點；至於5點以後各分店的營業時間、服務內容可能不太一樣，建議顧客事先透過app、官網公告確認。
除了麥當勞，服裝零售巨頭Zara、北歐宜家家居（IKEA）等，亦陸續宣布當天不營業的決定。
報導指出，儘管9月19日被定為公共假日，但英國政府強調，是否營業、員工需不需要照常上班，仍由個別企業決定，但作為全國性的獨特時刻，鼓勵雇主對希望當天休假的員工作出友善回應。
雖然允許員工有時間緬懷女王，本是出於美意，不過並不是所有企業的休假公告都是零負評，知名大型度假中心Centre Parcs就宣布，位於英國營業點的所有客人，必須在19日上午10點離開，即便屆時還不是退房時間，引起民眾不滿，紛紛詢問退費事宜，並質問旅客權益是否因此受損。