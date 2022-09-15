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莫德納追加劑明到貨　王必勝：第一梯次下周開放施打

▲疫情指揮官王必勝說明莫德納追加劑將在明晚抵台，預計下周開放第一梯次施打。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.15）
▲疫情指揮官王必勝說明莫德納追加劑將在明晚抵台，預計下周開放第一梯次施打。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.15）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-15 12:16:20

行政院會今（15）日由衛生福利部陳報「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，會中說明國內疫情增溫，且採檢陽性率上升，須持續監測疫情趨勢，並超前部署不同疫情變化因應措施及政策調整，另為提供民眾完整疫苗保護，莫德納雙價次世代疫苗將於明日到貨；會後疫情指揮官王必勝表示，第一梯次預計下周施打，分階段提供給高風險及50歲以上民眾接種。

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王必勝表示，莫德納次世代疫苗將在明晚到貨，本次總計進貨300萬劑，預計於下周開放施打，並依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP） 建議下進行，第一梯次施打對象為高風險及65歲以上長者優先施打，第二梯次則是50歲至64歲民眾、醫療院所從事高危險工作與有出國需求族群，至於何時時程視施打狀況隨時進行調整。

衛福部表示，近期全球疫情趨緩，疫情仍可能回升，BA.5變異株已為目前主流株；國內疫情增溫，且採檢陽性率上升，中秋連假期間人群南北交流，傳播風險提高，須持續嚴密監測疫情趨勢，並超前部署不同疫情變化因應措施，及政策調整的各項準備。

衛福部說明，因應國際間均大幅開放邊境，為兼顧國際交流、防疫工作及促進社會經濟活動，採漸進式開放邊境管制措施，目前已調升入境總量為每周5萬人次，並恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇，未來也將持續評估疫情狀況、入境需求及國內醫療與防疫量能，規劃邊境解封事宜。

衛福部指出，為提供民眾更完整的疫苗保護，莫德納雙價次世代疫苗將於9月16日到貨，預估本月下旬可作為追加劑（第3、第4劑），分階段供高風險及50歲以上民眾接種；另縮短追加劑與上一劑接種間隔為至少3個月以上，並將提供Novavax COVID-19疫苗予12至17歲青少年接種基礎劑。

此外為為加強有症狀篩檢，確診及早用藥，持續推行快篩實名制、0到6歲幼兒及65歲以上長者領取免費快篩、住宿式及社區式照顧機構定期篩檢等，保障民眾健康。

衛福部呼籲，目前國內疫情升溫，相關防疫工作切勿鬆懈，也請民眾儘速完成疫苗接種，做好個人防護、落實相關防疫措施，配合政府循序漸進，穩健開放，逐步恢復正常生活。

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