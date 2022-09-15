美參議院外委會通過台灣政策法 柯文哲：其實時間還久
美國參議院外交委員會於台灣時間今（15）日凌晨通過《台灣政策法》，接下來即將送院會審查。由於法案內容著重於對於台灣的安全援助，以及加強對中國大陸的威懾，也引發各界討論。對此台北市長柯文哲今日上午接受訪問時，被問到對於《台灣政策法》的相關看法，柯文哲則直言「其實時間還很久，最少要到總統簽署，才能真正落實去執行」，並強調條文會怎麼修改，目前都還是未知數。
針對美國參議院外交委員會通過《台灣政策法》一事，柯文哲表示，台灣是國際社會的一份子，本來就不應該被屏除在整個國際秩序之外，所以這件事情可以在美國參議院外交委員會通過，當然是好事，也在美國國會引起很多議員的討論，我想這對台灣在世界上被看到是好事。
不過話鋒一轉，柯文哲也指出，因為現在《台灣政策法》是在外交委員會被通過，要先經過美國參議院的通過，再送到眾議院，其實時間還很久，最少要到總統簽署，才能真正落實去執行，這中間到底條文會怎麼改，這都還未知數。
柯文哲表示，針對外界對於《台灣政策法》的評論，他認為前副總統呂秀蓮講的比較有趣且容易理解。「醫生開藥給你，三天份、一次兩包，總不能一次把所有藥全吞下去。」柯文哲說，法案通過是一回事，怎麼執行又是另外一回事，就是說當你執行不恰當的時候反而會有害，所以還是要去思考要怎麼應付未來局勢。