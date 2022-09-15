確診視訊質詢卻有其他人？基進檢舉邱于軒違反防疫規定
高雄市議會今（15）日進行總質詢，國民黨市議員邱于軒因確診正於居格期間採視訊方式線上質詢，卻被發現視訊畫面中出現他人身影，違反「一人一室居隔」的防疫規定，對此台灣基進市議員參選人楊佩樺、李雨蓁於市議會門口召開記者會痛批邱于軒沒衛生觀念，並且已由楊佩樺向高雄市政府衛生局檢舉，請市政府應盡速徹查釐清，若有違法就應開罰。
台灣基進林園大寮市議員參選人楊佩樺指出，視訊會議的過程中，邱于軒議員持續指示下一張（簡報），表示空間內還有其他人員在，這明顯違反防疫規定，枉顧確診者一人一室隔離規定，已向高雄市政府衛生局具名檢舉，公共衛生是公部門到個人一起努力，顯然邱于軒沒衛生的觀念。
楊佩樺表示，邱于軒不過就是當了四年議員，不只可以為自己的夫婿賣食材，更可以在確診期間竟然公然違反防疫規定，難道耍特權耍習慣的邱大議員，連防疫規定也跟平民老百姓不一樣了。
台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁強調，這已經不是邱于軒第一次違反防疫規定，去年疫情嚴峻期間邱于軒也不顧市議會防疫規定，帶頭率韓粉衝入議會並與警方發生肢體衝突，如今自己確診了卻也未依規定進行一人一室居隔的規定，甚至還有離開通報衛生局的居隔地點的嫌疑，這些都希望高雄市政府衛生局能調查清楚，若有違法就需盡速開罰。
邱于軒則指出，影片中的人物是自己先生，因昨天自己血氧掉到剩94%，身體極度不適，不得已才委請先生擔任照顧者，同住家人包括孩子則暫時寄居他處，一切符合防疫規定，她並強調，在議會總質詢是議員應盡職責，盼藉此為地方發聲，也期待各界正視質詢議題，正視民代反映的地方問題，不是擔任紅衛兵，專門雞蛋裡挑骨頭。