逼郭台銘不選總統？黨政人士揭3不合理：可分藍票幹嘛擋

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黨政人士表示，也因為如此，指控者必須拿出包括具體人、事、物等等證據，否則就是「空嘴嚼舌」地散布錯假訊息。
該人士指出，事實上，這個謠言早在去年就一度被散播，並隨即遭到親郭台銘人士打臉。另外，對於這個謠言，這位人士也分析「有三個不合理」。
第一，鴻海、台積電跟慈濟要買BNT是2021年，當時蔡英文第二個任期才開始不久，誰選不選下一屆，跟才連任的總統根本沒有關係，拿來當買不買疫苗條件，更是怎麼說都不合理。
第二，就實質的政治層面來看，藍綠陣營中，真正擔心郭台銘選總統的，從來都不是民進黨，而是國民黨。2019年郭參與國民黨初選，當時國民黨便頃整黨之力幫助前高雄市長韓國瑜在黨內初選勝出，也引發郭粉後來要下架韓國瑜的浪潮。從這個角度看，別說民進黨下一屆誰來選都還不知道，但如果有個人可以瓜分國民黨的支持結構，怎麼會是壞事？反過來叫郭不要選，怎麼說都不合理。
第三，捐贈BNT的單位除了永齡基金會，還有台積電跟慈濟，如果疫苗因此買不成，對執政黨在當下的傷害遠遠大過3年後誰選總統，任何一個有腦的人都不會替自己增加這樣的變數，照相關說法，執政團隊形同搬一顆石頭砸自己的腳，這邏輯一點也不合理。
這位人士說，近日包括「英賴扭打」在內的假訊息，儘管內容都荒誕無稽，但都有利用組織片段資訊，創造半假似真的劇本場景，然後挾著虛構的聳動情節操弄群眾情緒、影響認知。這次的方式則擷取過去新聞曾出現郭台銘表達對參選的想法，聲稱有所謂「黨政高層」逼簽承諾書的劇情，加上近日「擋疫苗」的假訊息風潮再起，動機與手法也啟人疑竇。