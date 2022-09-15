「保台不需抗中」失敗主義？柯文哲反酸：喊口號卻不做事
台北市長柯文哲日前在議會進行施政總質詢時，有議員拿出「不投降連署書」要求其簽名，不過卻遭到柯文哲怒嗆「我管你去死」，甚至數度對外表示「保台不需要抗中」。對此民進黨副秘書長林飛帆接受專訪時，直言柯文哲的說法是失敗主義。而柯文哲今（15）日受訪時則反批「我就最討厭那種每天喊口號，什麼事情都不做的。」
「那些喊口號的人我就要問他說，你們做了什麼準備？做了什麼努力？」柯文哲表示，像他這種每天被抹紅的，才是真的有在做實際準備的人，像是今天北市成立「全民國防教育訓練中心」，就是北市提前針對「保台」做準備。「不過不管怎麼樣，俄烏戰爭還是給台灣很多啟示。」柯文哲說，該做的準備還是要先行準備，「不過我就最討厭那種每天喊口號，什麼事情都不做的。」
至於針對2022年台北市長選戰，曾經擔任柯文哲發言人的民進黨副秘書長林鶴明則指出，現在的台北市長參選人陳時中，很像2014年參選台北市長的柯文哲，一樣都受到全台灣的關注。對此柯文哲也坦言，2014年民進黨幫助他選舉，而現在陳時中的競選團隊，跟2014年時相當相似，「不過是這樣，廣告公司一樣，但如果產品不一樣，最後在市場上賣的效果還是不一樣。」