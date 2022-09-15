狼師案被控淪綠營打手　人本：與藍執政的中市府合作更多

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該案被稱為「台中版房思琪案」，與會者批評台中市政府調查態度不積極、涉嫌洩密。黃姓前校長是台中名師，在中部堪稱桃李滿天下，許多家長故友不相信他會犯案，事件爆發之初，網路即出現不捨黃姓前校長被抹黑的聲音，隨著與A小姐年紀相近的2名被害人先後出現、A小姐國中同學出面指證後，挺黃姓前校長的聲音略微變小。
當台中市政府9月初做出「解聘、永不錄用、沒有退休金」懲處，黃姓前校長12日發出公開信，不滿該案經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情等操作方式將他「定罪」，並舉強尼戴普案為例暗喻委屈、痛心一生清譽被毀。該案逐漸演變為政治話題，不僅成藍綠在議會的攻防焦點，網路也有不少論戰。
人文教育基金會今（15日）在臉書回應網傳謠言與抹黑，對於淪為「綠營打手」的指控，人本表示：「只要符合本會宗旨，無論是哪一個政黨或是團體，皆有合作的機會，以利擴大宣傳人本理念。」聲明中指出，人本至今僅與蔡其昌競選團隊合辦過一場親職講座，但這幾年來，「與台中市府合辦的活動何其多！」例如CRC（兒童權利公約）、去年11月科博館園遊會爆滿超過3千人參與等，目前也有其他活動正在籌劃中，「這時候，怎麼就沒人說：人本只幫藍營？」
人本強調對狼師案的基本訴求一直沒變，包括查出誰把A小姐的個資洩漏給黃姓前校長、要求後續擴大調查且併案審查。人本強調身為一介民間團體，沒有公權力可以調閱教育局資料，之所以開記者會，是為了找到更多在刑事追訴期內的受害者，先前的台南狼師尚志剛案，正是因人本開記者會才被揭露，台南市政府也確實擴大偵辦，不需要為此謾罵、亂扣帽子。
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