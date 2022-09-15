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狼師案被控淪綠營打手　人本：與藍執政的中市府合作更多

▲人本陪同受害者A小姐，上月17日在台中市議會民進黨團開記者會控訴狼師，近一個月後風波未息，人本被指控淪為綠營打手。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.15）
▲人本陪同受害者A小姐，上月17日在台中市議會民進黨團開記者會控訴狼師，近一個月後風波未息，人本被指控淪為綠營打手。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.15）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-15 13:41:442022-09-15 13:46:58

「台中版房思琪案」主角黃姓前校長12日發出公開信，痛心一生清譽被聯手摧毀，網路攻擊揭發者的言論越來越多，甚至指責人本教育基金會淪為綠營打手。被年底選舉戰火「掃到」的人本，今在臉書粉絲頁發表聲明，強調僅與蔡其昌團隊合辦過一場親職演講，但幾年來與中市府合辦的活動何其多！「為何沒人說，人本只幫藍營？」

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▲去年11月「國際兒童人權日」，台中市政府委託人本舉辦「台中兒權嘉年華」。（資料畫面／台中市政府提供，2022.09.15）
▲去年11月「國際兒童人權日」，台中市政府委託人本舉辦「台中兒權嘉年華」活動。（資料畫面／台中市政府提供，2022.09.15）
一名擔任學校性平委員的教師A小姐，8月17日在人本等人權團體陪同下，在台中市議會民進黨團辦公室開記者會，控訴原申請在8月1日退休的黃姓前校長，涉嫌在25年前擔任資優班導師時強迫還是國中生的她交往、性侵長達4年多。A小姐今年4月向台中市教育局檢舉後，父親和證人受到校長騷擾，於是她從原本單純循行政程序檢舉，改為透過記者會公開此事，希望喚起各界注意。

該案被稱為「台中版房思琪案」，與會者批評台中市政府調查態度不積極、涉嫌洩密。黃姓前校長是台中名師，在中部堪稱桃李滿天下，許多家長故友不相信他會犯案，事件爆發之初，網路即出現不捨黃姓前校長被抹黑的聲音，隨著與A小姐年紀相近的2名被害人先後出現、A小姐國中同學出面指證後，挺黃姓前校長的聲音略微變小。

▲人本在臉書粉絲頁發表聲明，回應網路的攻擊。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2022.09.15）
▲人本在臉書粉絲頁發表聲明，回應網路的攻擊。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2022.09.15）
當台中市政府9月初做出「解聘、永不錄用、沒有退休金」懲處，黃姓前校長12日發出公開信，不滿該案經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情等操作方式將他「定罪」，並舉強尼戴普案為例暗喻委屈、痛心一生清譽被毀。該案逐漸演變為政治話題，不僅成藍綠在議會的攻防焦點，網路也有不少論戰。

▲今年4月「國際不打小孩日」，中市府委託人本舉辦「陸爸爸說演故事劇」，因疫情關係改為線上演出。（資料畫面／台中市政府提供，2022.09.15）
▲今年4月「國際不打小孩日」，中市府委託人本教育基金會舉辦「陸爸爸說演故事劇」，因疫情關係改為線上演出。（資料畫面／台中市政府提供，2022.09.15）
人文教育基金會今（15日）在臉書回應網傳謠言與抹黑，對於淪為「綠營打手」的指控，人本表示：「只要符合本會宗旨，無論是哪一個政黨或是團體，皆有合作的機會，以利擴大宣傳人本理念。」聲明中指出，人本至今僅與蔡其昌競選團隊合辦過一場親職講座，但這幾年來，「與台中市府合辦的活動何其多！」例如CRC（兒童權利公約）、去年11月科博館園遊會爆滿超過3千人參與等，目前也有其他活動正在籌劃中，「這時候，怎麼就沒人說：人本只幫藍營？」

▲沒有調查權的人本，經常透過記者會揭發不法，圖為台南狼師案記者會。（資料畫面／翻攝人本教育基金會臉書，2022.09.15）
▲沒有調查權的人本，經常透過記者會揭發不法，圖為台南狼師案記者會。（資料畫面／翻攝人本教育基金會臉書，2022.09.15）
人本強調對狼師案的基本訴求一直沒變，包括查出誰把A小姐的個資洩漏給黃姓前校長、要求後續擴大調查且併案審查。人本強調身為一介民間團體，沒有公權力可以調閱教育局資料，之所以開記者會，是為了找到更多在刑事追訴期內的受害者，先前的台南狼師尚志剛案，正是因人本開記者會才被揭露，台南市政府也確實擴大偵辦，不需要為此謾罵、亂扣帽子。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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