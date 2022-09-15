羅平抹油大秀肌肉 楊雅筑「零遐想」：跟他老婆是好友
中視刑偵劇《台灣X檔案》昨（14）日首播收視破1開出紅盤，羅平在劇中上演地板滾輪，大露精實肌肉，他透露原本就愛健身，但有了小孩後確實會鬆懈，「老婆以前比較喜歡，現在努力讓她喜歡，因為當爸爸後，吃喝比較多，練得也沒那麼勤。」
為了拍戲，他選擇極端的方式變精實，「一天只吃一餐，便當的白飯不吃只吃菜。」而楊雅筑也爆料，「他餓了就只吃海苔，拍那場戲當天，更是肌肉上了很多油。」被問到看了之後的感覺，楊雅筑立馬說：「我完全沒有遐想！因為跟他老婆是好朋友。」
將近兩年沒有推出新作品，劉書宏壓力不小，也非常珍惜這次擔綱男主角的機會。開播首日更是狂發群組訊息，發動親友看播出。另外，他也大方祭出福利，「從現在開始就會拚命健身。」允諾只要收視繼續飆升，絕對會好好答謝觀眾，而他不忘拉同劇好兄弟一起，「羅平、宇謀跟小元也都熱愛運動，大家身材都很好。」
羅平很懂得撩妹，有一場戲他教楊雅筑槍法，直接從後面環抱，緊握女生雙手，電力十足，但羅平卻說：「其實沒有特別放什麼電。」一旁的楊雅筑便幫他補充，「就是本色演出啦。」劉書宏就不是甜言蜜語型，「我會給對方驚喜，像是安排旅行或買小禮物，但確實不常讚美，反而是鼓勵居多。」