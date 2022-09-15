「雲的故鄉」武界　好山、好水、好毒啊！

坐落在群山雲海中的武界部落，素有「雲的故鄉」美譽，竟有販毒集團利用其地廣人稀容易藏匿的特點，將製毒工廠設置山區，中市刑警大隊七隊偕同特勤中隊翻山越嶺攻堅，查獲第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤、數種製毒器具等證物，及時阻止大量毒品咖啡包原料流入市面。
刑事警察大隊偵七隊隊長陳歩青表示，武界部落坐落在群山之間，並有濁水溪穿流而過，形成山高谷深的峽谷地形，加上未經人煙雜沓，不久前才被評選為全台十大秘境，猶如人間淨土般的仙境，竟有不肖份子將製毒工廠悄悄隱身其中以躲避警方查緝。偵七隊日前接獲線報後展開蒐證，發現製毒鐵皮屋地處偏僻，山路極其顛頗，加上進出道路狹小，犯嫌於周邊裝設監視系統，警方稍有不慎就會打草驚蛇。為避免蒐證期間遭犯嫌起疑，警方佯裝登山客，著登山鞋、攜帶著登山杖、帳篷，跋山涉水潛入山區搭帳埋伏蒐證。
台中市刑大及特勤中隊事先守住所有出口後進行攻堅破門，現場查扣第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮溶液200多公斤、甲苯160餘桶、鹽酸等其他製毒原料25公斤、數種製毒器具等證物。經查林姓犯嫌以一年3萬5千元代價，租賃武界山區之鐵皮屋供周姓主嫌聘僱劉姓製毒師傅，並將此處作為囤放製毒原料及製毒作業使用。警方今年5月份先破獲林姓犯嫌等2人後持續向上溯源，於8月份拘提主嫌周嫌3等人到案，全案詢後依毒品罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦，因涉嫌重大，均裁定羈押。
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