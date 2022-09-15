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小兒麻痺「舞」不停歇　伊甸舞展10月公演

小兒麻痺「舞」不停歇　伊甸舞展10月公演
小兒麻痺「舞」不停歇　伊甸舞展10月公演

健康醫療網

2022-09-15 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】今年為輪椅舞團、半音舞集創立滿20、10週年的日子，伊甸基金會志工發展處將於10/23（日）新北市政府多功能會堂舉行輪椅舞團20週年舞展，日前舉行快閃活動，呈現了精采的舞蹈表演，也有輪椅舞、聽障的體驗活動，期盼民眾給予他們鼓勵與支持。

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身障突破身體限制　舞出人生節拍

伊甸基金會志工處處長黃雪香表示，運動已經成為我們生活的一部份，但對於身障朋友來說，因身體受到限制，能夠從事的休閒娛樂活動也比較少。為讓身障朋友也能擁有健康的休閒娛樂，伊甸創立輪椅舞團、半音舞集，讓身障朋友可以突破身體限制，能夠與一般人一樣享受運動休閒的美好。伊甸基金會輪椅舞團、半音舞集的成員，坐在輪椅上展現出高難度舞蹈技巧，隨著手語老師的指令，跳出精準的節拍，對於他們來說，舞蹈不僅是休閒運動，也能幫助他們找到屬於自己的人生舞台。

「小兒麻痺」身體退化　澆不熄對舞蹈熱忱

有著開朗笑容，總是充滿正能量的鳳梅姐，剛出生時就患有小兒麻痺，今年61歲，與丈夫同住，有兩個小孩，加入伊甸輪椅舞團已經十多年了。在她30歲時，偶然機會下參加了身障舞會，發現原來自己對跳舞有著濃厚的興趣，她認為輪椅不僅僅只是代步的工具，更是肢障朋友華麗的舞鞋。如今，鳳梅姐因身體機能的退化，導致手部關節發炎，但卻澆不熄她對舞蹈的熱忱，把握每一次表演的機會，展現屬於自己的生命色彩。

伊甸輪椅舞團10/23舞展　憑發票兌換門票

透過舞蹈不僅可以激發自己的潛力，同時也能幫助身心障礙的朋友能走出原有的生活圈，找到一項有助身心的休閒運動，並且增加自己的自信心、訓練自己的社交能力，更重要的是能夠找到屬於自己的特殊才藝，在舞台上發光發熱。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55106

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