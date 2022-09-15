3成青年網購電子煙！國健署示警：煙油加熱含逾150種毒物

我是廣告 請繼續往下閱讀
基於台灣青少年電子煙使用率有增加的趨勢，國健署呼籲，家人及親友不要提供電子煙給青少年，以避免青少年嘗試，進而成癮危害健康，青少年更要珍愛自己健康，莫嘗試、莫購買、莫推薦使用電子煙。
國健署說明，電子煙的煙油主要成分為丙二醇、甘油、尼古丁及其他化學添加物，許多標榜無尼古丁的煙油，皆檢測出含有尼古丁，最新研究發現，將煙油加熱後檢測其釋出的化學物質，也檢測出超過150種有毒物質。
此外，國健署發現，網路上違法販售電子煙油含尼古丁的濃度，從過去的2至18mg/ml，倍增到35至40mg/ml，甚至高達50mg/ml，1瓶30ml就含有1050mg至1500mg的尼古丁，約為52.5包至75包紙菸尼古丁含量。
國健署指出，使用電子煙會帶來尼古丁成癮的風險，更會對青少年的大腦發育產生長期影響，干擾青少年的認知發展、執行功能和抑制控制能力，導致對尼古丁產生更高的依賴性。另外，韓國研究也顯示，學生使用電子煙後，會導致氣喘盛行率上升及上學缺課率增加。
國健署表示，在《菸害防制法》未完成修法前，目前查獲的電子煙若含「毒品」，涉違反《毒品危害防制條例》；若含「尼古丁或宣稱療效」，則依《藥事法》辦理，皆有刑責；若「似菸品」形狀，則依《菸害防制法》第14條規定，最高處5萬元罰鍰。
國健署強調，將持續監測網路平台或拍賣網站露出的電子煙訊息，已轉請各網路購物平台業者於權管網站或APP建置商品篩選管控機制，並適時依常見電子煙品牌名稱或暱稱調整監測關鍵字，並將平台提供疑似違規賣家帳戶資料彙整交由各地方政府衛生局後續查處，如賣家填報無法聯繫或錯誤個人資料，則請平台業者下架該販售資訊並予以警告，如未改善，建請予以停權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！