得恩堂眼鏡守護視力健康　美女律師讚：驗配專業！

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台灣老字號的眼鏡通路連鎖品牌得恩堂眼鏡，從創立至今一向秉持信譽、品質、技術、服務四大保證，以及「誠實服務」的原則，不僅將消費者安全、有保障的產品服務放在第一位，更提供民眾最好的視力保健照護，讓民眾不再僅憑度數印象來配眼鏡，而是由每位透過國家考試合格的資深驗光師以專業驗光技術來為每個人量身訂製真正適合自己用眼需求的眼鏡。傅靖瑜就表示：「律師在閱卷時，常常是幾十頁幾百頁的看，若沒有適合的眼鏡搭配，久了容易對眼睛造成傷害，當初選擇得恩堂即是因為眼鏡品項多、驗光人員技術專業，除了儀器測量精準，每項人工都很仔細，讓驗配不只是測度數，而是找到最舒適合眼的眼鏡。」
驗配專業不容忽視
過去許多眼鏡行雖有提供驗配服務，但驗光人員專業程度不一，技術與器材是否合乎標準也難以確定，大大小小的驗配糾紛時而有之，如今政府已在2016年通過驗光法，正式確立驗光專業，具備合格證照驗光師已是未來產業趨勢。對此，得恩堂店經理徐振凱也表示：「成立超過八十年的得恩堂，驗光培訓是最先進完整的，公司很早就從國外引進專業課程做訓練，再加上現階段有國家考試檢驗，驗光師素質都有國家保證，得恩堂也致力於提升驗光師素質，是消費者的最佳眼睛保障。」而消費者應該依照個人用眼習慣量身訂製適合的眼鏡，而這類的鏡片需要精準的驗配數據，若測量及驗配過程不夠精密，反而可能使眼睛更加疲勞酸澀，在現代人長期用眼的情況下，是不容忽視的問題。
眼鏡驗配5步驟 精準瞭解配戴習慣
了解困擾點給予進階檢查，得恩堂眼鏡早期就率先業界，從日本眼鏡業引進精準的驗光流程，並建立專業標準SOP，分成5大步驟，包括「預備檢查、初步檢查、屈光檢查、視機能檢查、試戴」，藉此了解消費者配戴習慣、過去的配鏡歷史、有無眼睛相關疾病，或是在以往的購買經驗中是否有過不適合的狀況。徐振凱也進一步說明：「配眼鏡要改善的是生活品質，消費者的滿意度來自舒適感，這不是度數對錯而已，如何精準掌握雙眼視機能、大腦融像等問題，替消費者個人用眼習慣量身訂製適合的眼鏡，找回清晰的視力才是價值所在。」
站在第一線 守護眼睛健康
多數人購買眼鏡都是根據自己以往的度數挑選、往往一戴就是好幾年，但人的視力及眼睛狀態會隨著時間推移發生改變，若長期配戴不適合的眼鏡，不僅產生視疲勞、眼乾、眼澀，也會影響視覺甚至眼睛健康，得恩堂眼鏡始終強調驗配的專業與重要性，就連美女律師傅靖瑜也於個人IG粉絲團上發文讚稱：「從一進門市店經理就會依據個人臉型與穿搭協助眼鏡挑選，再到精準的驗光流程與挑選鏡片與配戴調整，得恩堂的服務都讓我感受到高水準品質…有專業技術與豐富經驗的驗光師，才能給靈魂之窗帶來最好保障。」
屬於全台灣老字號眼鏡通路品牌，得恩堂對許多消費者來說，始終是購買眼鏡的最佳首選，而且秉持核心理念，持續培養考取國家證照的專業驗光人員，給予消費者安全的產品及服務，守護台灣民眾的視力健康。