法官陳伯均遺體多處骨折！相驗研判「高速墜落致死」

台北地院家事庭法官陳伯均登池有山失聯，經過搜救人員連3天的努力，昨天於一處峭壁發現陳男遺體，今（15）日上午由黑鷹直升機順利吊掛下山；檢察官前往東勢殯儀館相驗，初判結果顯示，陳男雖無明顯外傷，不過體內多處骨折，研判當時應從高處墜落造成，排除有外力因素，是意外死亡，家屬對死因沒意見，遺體將不會解剖。
台中和平分局今天上午報請台中地檢相驗，外勤檢察官楊凱婷前往東勢殯儀館，初判陳的外觀傷勢集中頭部、下巴有擦挫、撕裂傷，但大致外傷並不明顯。
檢察官表示，陳體內應有多處骨折，研判當時從高速墜落造成，死因初判是意外，排除外力造成，家屬對死因無意見，完成相驗程序後已經交付家屬收領。
回顧事發經過，11日陳伯均和妻小台中市和平區的池有山登山，事前有完整考量當天的天氣、颱風動態等狀況，不料一家人在三叉地營區迷路，陳伯均選擇自行下切探路，還與妻子交代「30分鐘聯繫不上我就報案」，沒想到陳伯均一走就失聯。
台中市消防局在11日下午4時許獲報後，立刻動員上山尋人，12日先在下切約40公尺處發現陳男登山杖，13日下午警消再下切約30公尺，陸續發現陳男的帽子、眼鏡盒、鞋子和背包套，隨後在14日上午7時許，於70米深谷中尋獲陳男遺體，15日上午出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山。（編輯：孫唯容）