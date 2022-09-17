MiG-29戰機缺點多　東歐各國紛紛入手F-16

我是廣告 請繼續往下閱讀
1970年代初期，前蘇聯米格（Mikoyan Gurevich）設計局為了汰換龐大的MiG-21與MiG-23戰機，開始進行新戰機設計工作。新的MiG-29戰機參考了當時美國新問世的F-15、F-16戰機設計理念，並於1977年開始原型機的試飛工作、1982年開始量產。
MiG-29氣動力外型類似於Su-27戰機，儘管MiG-29戰機的體型比Su-27戰機小，空中機動性能優異，但是由於發動機耗油、妥善率等限制，使得MiG-29在航程、速度等方面，都無法與Su-27戰機競爭，主要擔任國土防衛攔截機用途。
波蘭援贈MiG-29告吹
1990年東西德統一之後，原本屬於東德的武器軍備也併入統一後的德意志聯邦共和國，MiG-29戰機在當時算是優異的本土防禦型戰機，但是由於德國採用北約武器標準，MiG-29戰機屬於已解散的華沙公約國武器，後勤維保系統與北約顯得格格不入。1999年波蘭加入北約後，德國政府以補償二戰時曾侵略波蘭名義，以1歐元將23架MiG-29戰機象徵性賣給波蘭。目前波蘭空軍現役主力戰機為MiG-29與美製F-16C/D戰機，波蘭將向美國採購F-35A戰機取代MiG-29。
MiG-29雖然纏鬥性能優異，但礙於發動機耗油使得作戰半徑短，射控系統未自動化，航電與操作介面不如F-16。為了彌補烏軍戰損，今年3月，傳出波蘭打算提供烏克蘭空軍現有MiG-29戰機，但是遭到美國反對，因為美方不想烏克蘭軍人在北約的基地內接收戰機，不希望北約國家因此遭到俄羅斯報復，置身於戰火之中。這批MiG-29戰機援烏案最後不了了之。
烏軍MiG-29損失過半
1991年蘇聯解體後，烏克蘭接收200架MiG-29戰機，但由於國家財政困窘，僅維持36架MiG-29與18架Su-27戰機維持戰備。俄烏開戰後，烏軍MiG-29擔負攔截俄羅斯軍機任務，烏克蘭官方以「基輔之鬼」大舉宣傳MiG-29戰果，但烏軍空軍戰機其實損失慘重，光是MiG-29就有超過20架被擊落。
雖然在西方國家協助改裝下，烏克蘭MiG-29能掛載美製AGM-88反輻射飛彈攻擊俄羅斯地面部隊，但由於波蘭援助MiG-29計畫卡關，加上烏克蘭位於利維夫（Lviv）的飛機工廠已遭轟炸摧毀，失去MiG-29後續改良能力，也讓基輔方面對再引進MiG-29戰機興趣缺缺，指名要美國提供二手的F-16戰機，但遭到美國拒絕。
斯洛伐克有11架MiG-29戰機，使用壽命將在2029年到2035年之間到期，但在俄烏戰爭爆發後，斯洛伐克於8月底提前汰除MiG-29，未來將以向美國採購的14架F-16C/D戰機取代，在美方交付F-16戰機之前，鄰國波蘭和捷克將會暫時協助防守領空。保加利亞使用單座MiG-29A與雙座MiG-29UB共8架，也預計由F-16V戰機汰換。