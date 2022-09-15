COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

梅根氣炸！兒女恐無法獲封「殿下」　僅授王子、公主身份

▲哈利王子與梅根的一對兒女，亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet），循例會因君主孫輩身份而獲得王室頭銜，不過有知情人士表示，查爾斯會授與亞契和莉莉貝「王子和公主」的身分，不過2幼童未必能擁有「殿下」頭銜。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利王子與梅根的一對兒女，亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet），循例會因君主孫輩身份而獲得王室頭銜，不過有知情人士表示，查爾斯會授與亞契和莉莉貝「王子和公主」的身分，不過2幼童未必能擁有「殿下」頭銜。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-09-15 16:49:51

英國女王伊莉莎白二世8日病逝，查爾斯三世（Charles III）繼位成為英國新王，哈利王子與梅根的一對兒女，亞契（Archie）和莉莉貝（Lilibet），循例會因君主孫輩身份而獲得王室頭銜，不過有知情人士表示，查爾斯會授與亞契和莉莉貝「王子和公主」的身分，不過2幼童未必能擁有「殿下」頭銜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲英國哈利王子與妻子梅根對兒子亞齊的受洗禮低調保密，引發英國人民不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國哈利王子與妻子梅根以及兒子亞齊。（圖／美聯社／達志影像）
根據《太陽報》報導，哈利與梅根已經為了一對兒女的王室頭銜，跟查爾斯進行過激烈辯論，查爾斯國王已同意簽屬文件，將「王子」和「公主」的頭銜給予兩名孫兒，但知情人士指出，亞契和莉莉貝並不會被稱為「殿下」（His Royal Highness，HRH）。

2年半前，哈利與梅根決心淡出王室，當時2人就已不具備王室身份，並同意放棄「殿下」頭銜，因此兩人的孩子亞契和莉莉貝，也僅能被稱作王子和公主；目前王室官網上的名單，也依舊以「少爺」（Master）和「小姐」（Miss）稱呼亞契和莉莉貝。

報導更指出，哈利與梅根積極為兒女爭取殿下頭銜，是基於安全考量，希望他們也能比照其他王室成員，獲得24小時的隨扈和安全保障，甚至舉了安德魯王子（Prince Andrew）的一對女兒為例，稱碧翠絲公主（HRH Princess Beatrice）和尤金妮公主（HRH Princess Eugenie）均非王室成員，但她們仍擁有「殿下」身份；國王發言人至今則拒絕對此發表評論。（編輯：孫唯容）

澳洲男自稱「查爾斯私生子」！要求驗DNA：該得到幸福了

法官陳伯均遺體多處骨折！相驗研判「高速墜落致死」

放寬回國「0+7」天檢疫？莊人祥鬆口：10月份有機會

拿回自己的錢！存款被凍結3年　黎巴嫩女開直播怒搶銀行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀