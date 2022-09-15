《RO 仙境傳說：愛如初見》搶先釋出林俊傑跨界專屬MV

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《RO 仙境傳說：愛如初見》承襲《RO 仙境傳說》正統遊戲精髓，同時以全新技術優化場景與角色，迎接所有冒險者們，再次踏上「米德加爾特大陸」一同展開全新的冒險旅程，同時在本次《RO 仙境傳說：愛如初見》中，冒險者可以隨意地決定自己的冒險模式，想要組建工會與夥伴們一同挑戰駐足於世界各處實力強大BOSS，並取得代表的專屬頭飾以專屬卡片，獲得眾人欽羨的目光；或是收集培養多樣化的萌寵，與萌寵們一同輕鬆冒險，甚至化身旅人與朋友們一同尋訪地圖中獨一無二的景點，創造專屬的記憶，只要想的到的在這裡通通都能化為實現，期待每一位喜愛RO的冒險者在此創造全新的回憶。
活動一：「無聊咖啡廳」RO快閃店合作
為了讓所有喜愛《RO 仙境傳說：愛如初見》的冒險者們，不僅在遊戲中可以獲得滿滿的應援好禮，官方特別邀請「無聊咖啡」一同將遊戲中NPC所推薦的食物化成現實世界的餐點，同時並打造出專屬的冒險者咖啡廳，期盼讓每一位冒險者不僅能在遊戲中享受到RO仙境傳說專屬的樂趣，也能與朋友們來此參加專屬活動，並互相分享在「米德加爾特大陸」冒險旅途中的點點滴滴與精采回憶。
活動二：《RO仙境傳說：愛如初見》X COMEBUY合作活動
第1彈： RO魔物佔領全台COMEBUY！
9/16-10/15活動期間，COMEBUY與《RO仙境傳說：愛如初見》獨家合作，推出聯名合作封杯膠膜，共有四款。
第2彈：RO愛如初見 一萬杯茶飲免費送！
在9/16、17兩天的16:00~20:00活動期間，於台北市西門町漢中街廣場，找到工作人員出示《RO仙境傳說：愛如初見》遊戲的下載畫面，即可免費領取「COMEBUY茶飲兌換卷」一張，限時限量冒險者們要把握時機到場領取喔。
第3彈：「RO和一億人一起COMEBUY」
9/16-11/15活動期間，到全台門市購買任一款RO愛如初見聯名茶飲，即可獲得《RO仙境傳說：愛如初見》主題杯墊一個，全台限量1萬份，送完為止。
活動三：泰山X《RO仙境傳說：愛如初見》
即日起，至各大超商購買泰山系列飲品，即可獲得RO虛寶碼一份，內含眾多稀有好禮，更有機會獲得《RO仙境傳說：愛如初見》與泰山飲料合作的超稀有聯名嘴飾「泰山冰鎮紅茶」一個。
活動四：香港專屬-《RO仙境傳說：愛如初見》X 犀牛犀牛 聯名飲品重磅推出
9/15-10/14 活動期間，官方與香港知名茶飲店「犀牛犀牛」推出聯名產品「最粗的港棟」！身處香港的冒險者們，只要前往「犀牛犀牛」購買聯名產品，即可贈送虛寶卡一張喔！另外要跟朋友一起購買，還可以享有特別折扣-兩杯9折、三杯7折，邊喝邊冒險，喝越多省越多！
《RO 仙境傳說：愛如初見》上市記者會中，Gravity 官方代表「President Jin Kim」表示，今年是《RO仙境傳說》冒險啟航的20週年，在這麼長的一段時間裡，RO一直伴隨著冒險者們經歷許許多多精采的旅程，同時《RO 仙境傳說：愛如初見》自事前預約到封閉測試的這段期間，營運團隊獲得了許多冒險者的支持與鼓勵，今天這場上市記者會，象徵著將是經典的延續，更是全新冒險的展開，在此希望所有冒險者們都能與《RO 仙境傳說：愛如初見》一同體驗全新的感動，有如初見RO般的興奮與喜悅。
《RO 仙境傳說：愛如初見》15日已正式於IOS/Android/PC多平台上線。除了上述多項聯動合作外，還有許多神秘的活動等待玩家參與。欲知更多遊戲詳情，請關注遊戲官網與官方 FB 粉絲團。
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