林柏宏入圍金鐘！洩露頒獎典禮藝人秘辛：都偷藏「這個」

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大霈謙虛表示，「專業的部分就交給他自己」，自己比較像是心靈導師的角色；為了力挺林柏宏，金馬獎彩排也到現場去看了，忍不住再度嗆聲「我也很忙好不好」。她解釋和林柏宏兩人個性很合拍，聊天內容頁很搭，「我一直鼓勵他，會講話就要努力往這條路上走」，很開心林柏宏主持受到肯定。兩人默契十足地唇槍舌戰，還異口同聲表示，希望未來可以有機會一起搭配主持。
林柏宏看起來不煩惱《火神》成金鐘大遺珠，他透露很開心「羚羊CP」劉冠廷、陳庭妮有入圍，自己也有在第一時間恭喜兩人與製作團隊，也知道觀眾都有「看到《火神的眼淚》在畫面上的震撼」，分享導演真的做足準備、特效也嘗試了很多新東西，相信這些努力大家都有看到，「也希望還有機會可以演到這種好戲」。
因《阮三个3》入圍金鐘獎「益智及實境節目獎」主持人獎的林柏宏，透露節目共有四位主持人，典禮上的穿搭希望可以一起傳達出同一個風格。林柏宏今天穿著TOD’S皮革飾邊大衣搭配丹寧褲，直說是自己平常都會穿著的款式，尤其喜歡腳上的TOD'S T TIMELESS膠底樂福鞋，透露「我參加頒獎典禮或朋友婚禮時都會穿著」。大霈則穿著TOD’S襯衫搭配針織上衣與刺繡水鑽短褲的，選擇配上TOD'S少見的花俏款T TIMELESS圖紋肩揹包與圖紋樂福鞋，「仔細看，低調的亮片還會隱約發光」。
林柏宏受訪時，提到身上的TOD'S Logo壓紋皮革肩背包，搭配有獅子姿態裝飾的背帶，讓他靈光一現直說「很適合帶去典禮藏零食」，很獲大霈認同。現場媒體驚訝穿著華服有辦法藏零食？兩人笑著透露，藝人在冗長的大型典禮上「都會藏零食」啊，可能是包包或口袋、「或是椅子下」，還說得趁鏡頭還沒進現場時趕快偷吃，笑翻眾人。
TOD’S微風南山全新概念店，以溫馨的米與淺褐色為主調，糅合品牌經典DNA與現代室內設計美學，將皮革工藝包覆木質層架，搭配義大利人字石紋地磚，並擁有全台唯一的動態LED螢幕牆，打造有如義大利居家空間的雅緻氛圍。呈現完整豆豆系列鞋款新品，包括改良版大豆豆底設計、膠底豆豆鞋、皮底樂福鞋、軍靴發想的厚底鞋等，並將豆豆底延伸至休閒鞋及運動鞋款；以及全新Double t飾釦鞋款、Kate秋冬新款。
現場推出Di Bag訂製款女包，可選1款皮革顏色＋1色印製十個字母（包括符號），擁有最小200、250、300三個尺寸可訂製，定價約9萬1～14萬，約需等候三個月左右。歡慶開幕推出T TIMELESS迷你半月包和鎖頭包作為首賣商品，並精選男女多款率性太陽眼鏡，以及採用羊毛線混紡微小亮片的幾何圖紋 T TIMELESS肩揹包與樂福鞋，皆為微風南山全新概念店獨家販售。