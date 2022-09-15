傳蒲亭再遇暗殺！座車左前輪突爆炸 3名隨扈人間蒸發
俄烏戰爭仍未停歇，今（15）日先是傳出烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發生車禍，稍早俄羅斯總統蒲亭傳出再次躲過暗殺行動，他乘車返回官邸時，座駕的左前輪突然發出巨響，隨後冒出濃濃黑煙，疑似遭人裝設炸彈，案發後3名隨扈還離奇失蹤，相當詭異。
根據前克里姆林宮情報人士開設的Telegram頻道General SVR指出，蒲亭乘坐的車隊由5輛武裝豪車組成，蒲亭本人則坐在第3輛，位居中央，在距離官邸還剩下幾公里處，第1輛護送車輛被救護車擋住，第2輛護送車輛繞行過去，沒有因為突然的阻礙停下，此時蒲亭乘坐的第3輛車，左前輪突然發生巨響，疑似被人裝設炸彈，現場瞬間佈滿濃煙。
General SVR表示，儘管蒲亭搭乘的車輛有所損毀，出現「控制問題」，不過整排車隊除了第一輛被救護車擋住之外，其餘車隊仍順利抵達官邸。
根據事後調查，當時擋住蒲亭車隊第一輛車的救護車駕駛座上，發現一具男子屍體，當時第一輛車上的3名隨扈也離奇失蹤，至今仍不知去向，該輛車甚至在距離案發現場的數公里外被發現，不過座車內空空如也，並無隨扈身影。
據了解，知道總統行程，以及乘坐哪一輛車的人，都是總統安全部門的人，因此案發後不少蒲亭的保鑣及維安人員則被停職拘留，目前此事件目前並未得到任何官方證實。（編輯：孫唯容）