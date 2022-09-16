7-11開賣電動機車！車價現省8千 電池資費0元還送咖啡
9月16日是國際臭氧層日，全球持續關注減碳議題，各大企業開始展現「綠實力」。響應政府推動綠能減碳生活，7-11打造電動車充換電服務平台，目前全台門市累計服務據點數超過200站。為了擴大電動車商機，7-11也首度和機車大廠KYMCO合作，9月19日起到門市預購指定電動機車，最高現省8千元，買車最多加送22杯CITY CAFÉ。
統一超商指出，藉由「營運據點碳排管理」、「企業內部深化永續概念」、「擴大電動車用商機」三大策略營運「綠實力」，7-ELEVEN門市自2017年起便採用ISO 14064-1溫室氣體盤查，總部大樓在2020年導入ISO 50001能源管理系統認證，以及使用ESCO節能服務系統，並同步提升員工節能減碳共識，推動「綠色辦公」，2021年省電超過7.6萬度，相當於200戶家庭一個月用電量，期望達成2025年總部與門市溫室氣體排放強度較2020年減量7%目標。
7-ELEVEN同時善用通路優勢，拓展電動汽機車充換電服務，自2015年起陸續和各大品牌合作拓展服務據點，包含Gogoro Network、光陽集團Ionex、台泥儲能、華城電能、創玖科技等，累計服務據點數超過200站，預估今年服務人次將超過450萬，較去年成長3成。為進一步擴大電動車商機，首度和機車大廠KYMCO合作，在門市推出指定電動機車預購服務。
門市自9月19日至10月16日推出Ionex兩款購車方案，Ionex i-One換電版6萬1800元、Ionex S7R換電版9萬800元，到超商買車另享5大好禮：最高現省8000元、購車最多送22杯CITY CAFÉ、電池資費0元、六都享送電到府的「尊榮換電」服務，買電動機車還能抽百萬現金。搭配政府汰舊換新補助方案，最低3萬8500元可入手電動機車，透過推廣電動機車來落實日常低碳行動。