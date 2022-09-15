賴清德評五星級市長退步　侯市府、選辦回批別扭曲

針對副總統賴清德今（15）日到新北板橋深丘福德宮合體同黨新北市長候選人林佳龍進行輔選，指出遠見雜誌評比五星級的新北市長侯友宜，其施政指標卻逐年在退步。對此新北市政府副發言人羅婉庭呼籲副總統及接下來要到新北市輔選的府院黨人士，勿再為了救選情，做出扭曲數據、穿別人小鞋情事，抹煞基層公務人員及1032位里長過去一整年來的努力；侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢也發表聲明表示，依照副總統的評鑑標準，林佳龍時任台中市長之間的比較，就如同模範生跟吊車尾的落差，痛批反而像是迴力鏢重傷林佳龍，火藥味不小。
羅婉庭表示，根據平面媒體3月份的六都施政滿意度調查，侯友宜90.9％居冠，在滿意度和不滿意度成績，侯友宜一枝獨秀，是唯一滿意度破9成、不滿意度唯一個位數的六都首長；另根據網路媒體《ETtoday新聞雲》5月份針對「後蔡英文時期」10大政治領袖的調查分析中，有高達77.5%民眾認為侯友宜最有潛力政治領袖；強調如侯市長所說最重要是全力拚市政，把握最後這一段時間努力衝刺，讓市民滿意，把握當下、務實做好每一件事，讓新北市政進步，這才是作為市長角色最該關心的。
吳亮賢則是同樣提出以遠見雜誌2015年至2018年林佳龍台中市長任內的評鑑為例，其上任第一年僅3.5顆星，是六都最後一名；2016、2017年則皆為4顆星，仍是六都倒數；卸任前最後一年則又回到3.5顆星，對比侯市長4年拿下19顆星，林佳龍4年僅拿下15顆星，4顆星的差距除了是副總統對於縣市長評價的客觀落差，也是民眾心中對於侯市長與林佳龍施政滿意度的巨大差異，高下立判。