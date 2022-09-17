擊退俄軍重要武器就是它！陸軍325億採購海馬斯多管火箭
俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭，一度逼近烏克蘭首都基輔，烏克蘭部隊近期展開絕地大反攻，不到一周收復失土多達3000平方公里，重挫俄軍銳氣，主要歸功於西方國家提供的M142與M270等多管火箭發射系統，摧毀俄軍彈藥庫、橋梁等硬體設施，有效迫使俄軍陷入後勤困境。根據國防部8月底送交立院112年度預算書，披露陸軍編列325億餘元預算，向美國採購29套M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS），被國軍視為反登陸重要武器。
根據國防智庫國防安全研究員中共政軍與作戰概念研究所研究員兼所長歐錫富所寫「海馬斯火箭發揮破壞威力」一文指出，海馬斯是可發射遠程導引火箭的五噸卡車，2022年6月五角大廈在援烏155公釐榴砲後六周，開始提供基輔4輛海馬斯。目前烏軍共有26輛先進機動火箭發射車，其中16輛M142輪型海馬斯來自美國，另外10輛舊款的美製M270履帶火箭發射車由英國與德國提供。
美國向烏克蘭提供最大射程80公里的M31「導向式多管火箭彈」GMLRS，該款砲彈重200磅、採GPS導引，能夠協助烏軍精準打擊俄羅斯部隊後勤補給設施。M270與M142另可發射「陸軍戰術飛彈系統」（Army Tactical Missile System, ATACMS），但由於射程高達300公里，為避免烏軍攻擊俄國境內目標，美國官方說法是未提供ATACMS。
為取代M109A2自走砲，陸軍原本向美方採購40輛M106A6自走砲，但傳出美方因產線生產不及，無法於2026年前交貨，陸軍因為放棄採購M109A6自走砲，改買18套M142多管火箭發射系統。根據112年國防預算書，陸軍一共採購29套海馬斯、84枚ATACMS以及864枚GMLRS。在台灣西部部署能夠攻擊中國東南沿海集結的共軍部隊。