「我在修理人」！南投命案兇手1萬元交保 家屬無法接受
南投縣仁愛鄉本月12日傳出一起命案，當時林姓男子與劉姓、田姓同事一同飲酒，不料卻在途中發生口角，隨後更演變成肢體衝突，導致林男頭部重創宣告不治，檢方訊後諭知涉嫌的劉男15萬元、田男1萬元交保；死者家屬聞訊後怒批「法律到底是什麼東西」，劉男施暴過程，田男一直袖手旁觀，甚至還在通電話時冷血說「我在修理人」，交保結果令家屬難以接受。
據了解，林姓死者與劉男、田男酒後發生肢體衝突，雖然事後林男還能自行前往雜貨店買酒，但當天下午就被發現倒臥在一處工寮，緊急送醫後仍回天乏術，根據行車紀錄器顯示，劉男當時痛打林男超過10分鐘，且都往太陽穴攻擊。
救護人員表示，當天獲報到場時，曾詢問過劉男、田男與傷者的關係，但他們均聲稱不認識傷者，而林男身體並無明顯外傷，因此僅當作酒後路倒患者送醫。
行兇後劉男、田男主動到案說明，檢方訊後認為2人犯行重大但無羈押之必要，依傷害致死等罪，分別諭令劉男、田男各15萬元及1萬元交保候傳，不過劉男因為沒錢因此遭羈押，不過田男仍以1萬元獲裁定交保。
對此，死者母親對於田男以1萬元感到不可置信，怒批「法律到底是什麼東西」，她表示從行車紀錄器可看到，死者被劉男痛毆超過10分鐘，田男自己坐在駕駛座，連阻止都沒有，甚至還在電話中講「我在修理人！」，她也直言，「田男是共犯，全程見死不救，根本是預謀犯案。」（編輯：孫唯容）