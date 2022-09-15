特企／右上角企劃用設計讓世界看見　榮國際青睞！

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《新朗日匯》一案因建築師Richard Meier重視光影與尺度的美感比例，故設計師視覺概念設計以主要三大元素構成：建築光影線條、高空天際顏色與光影於空間概念向量上的呈現，更代表著一種與眾不同的生活方式與精神；《The One Coffee》一案精准掌握了商業與美學的界限，為精品咖啡設計設下全新標準。
右上角企劃執行長林惠羚Celine表示，房地產是一個用「矛盾」與「速度」所組合的特種行業！同時兼具「建築理想」、「空間思想」、「市場任務」、「品牌力道」、「創意概念」所有元素集合而成的廣告力，其中更是隱藏著一些「建築定位」、「空間邏輯」、「品牌個性」、「消費心理」、「行銷配套」、「廣告策略」、「文案技巧」「設計風格」新的實戰經驗在內，《新朗日匯》與《The One Coffee》二案都有一個時代的任務在身，很高興國際評審給予台灣設計實力肯定，在這設計無國界時代，右上角團隊可以跨界以房產實戰經驗融入生活商業哲學，一步步達成品牌與業績的使命，看似創意很強，實則意義更深，唯有在這領域之人，才能體會那種奧妙，期望藉此殊榮，讓國人對於房地產企劃更有不一樣的看法，也希望台灣的設計力更可以往上每年都發光發熱!
右上角企劃設計總監楊宗翰Paul指出：「房地產廣告在市場上一直呈現很有趣現象，房子是高單價產品，但為什麼廣告人大多排斥房地產廣告？房地產廣告在一個整台灣廣告界中地位到底是怎樣的呢？ 為什麼很多4A的創意人會如此排斥房地產廣告？但其實，我們反向來看，近年來台灣也有許多商業廣告也開始向房產廣告致敬了，甚至在電影的配音或是腳本到旁白OS文案等，開始有房地產廣告梗如:「海景第一排」、「接軌國際，尊爵不凡，200米空中花圈」、「一日健康生活圈」、「三鐵共構」、「盡享奢華體驗」這些房產耳熟能詳名言，雖然大眾對於老氣橫秋的房地產廣告文案已經產生抗體，但如果用在其他的產品，出其不意的效果，喜感倍增。」
房地產企劃以來就是深受台灣建商或代銷信賴。這次透過右上角企劃的信念與價值，清楚地傳達給大眾了解，好的廣告就如同說書人，說到心坎裡，自然能引人入勝，獲得口碑。