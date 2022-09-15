特企／鞋業台灣之光！DK獨創呼吸空氣鞋限時買一送一

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DK高博士長期專注研發特殊鞋底、開發各種健康舒適、透氣抗菌鞋款，對於各種如久站久坐、腳臭、肌肉酸痛等常見足部問題，不僅設計出減壓緩震、透氣抗菌專利空氣鞋大底，讓新鮮空氣在鞋內持續循環，再加上獨家專利加壓幫浦設計，有效減輕雙足後跟長期承受身體重量所帶來的酸痛不適。DK高博士所創新研發的空氣鞋於2001年獲得瑞士日內瓦國際發明獎、美國匹茲堡金牌獎、經濟部國家優良發明創新商品等肯定，迄今無人能敵，堪稱是鞋業台灣之光。
買一送一斜槓拼經濟 年度優惠錯過不再
DK高博士自即日起至10/2(日) 推出「買一送一斜槓拼經濟」優惠活動，凡購買一雙呼吸空氣鞋就送一雙氣墊鞋，LINE Pay單筆消費滿5000享LINE POINTS最高 200點回饋，還有DK抗菌機能襪3雙520、6雙920、12雙1520任你配的超值組合，讓民眾「好鞋+好襪=足部健康」為自己與家人精打細算省更多。
活動詳情請至DK官網、FB粉絲團查詢，或手刀至全台實體門市試穿購買。
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