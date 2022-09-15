COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／鞋業台灣之光！DK獨創呼吸空氣鞋限時買一送一

▲DK高博士長期專注研發特殊鞋底、開發各種健康舒適、透氣抗菌鞋款。（圖／品牌提供）
▲DK高博士長期專注研發特殊鞋底、開發各種健康舒適、透氣抗菌鞋款。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-15 18:43:21

以追求機能舒適、時尚穿搭為革新使命的DK高博士，自成功研發出第一雙會呼吸的鞋開始，堅信每一雙鞋都是有生命的，因為腳就是人體的第二顆心臟，支撐身體每天日常運作。「一雙會呼吸的空氣鞋」獨創可透氣循環鞋底，並取得多項國內外專利認證，成為鞋業台灣之光。即日起至10/2止，DK高博士推出「買一送一斜槓拼經濟」年度優惠活動，即買一雙空氣鞋就送一雙氣墊鞋的超級好康，邀請喜愛DK的消費者一同體驗呼吸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一雙會呼吸的鞋　守謢心臟健康

DK高博士長期專注研發特殊鞋底、開發各種健康舒適、透氣抗菌鞋款，對於各種如久站久坐、腳臭、肌肉酸痛等常見足部問題，不僅設計出減壓緩震、透氣抗菌專利空氣鞋大底，讓新鮮空氣在鞋內持續循環，再加上獨家專利加壓幫浦設計，有效減輕雙足後跟長期承受身體重量所帶來的酸痛不適。DK高博士所創新研發的空氣鞋於2001年獲得瑞士日內瓦國際發明獎、美國匹茲堡金牌獎、經濟部國家優良發明創新商品等肯定，迄今無人能敵，堪稱是鞋業台灣之光。

買一送一斜槓拼經濟　年度優惠錯過不再

DK高博士自即日起至10/2(日) 推出「買一送一斜槓拼經濟」優惠活動，凡購買一雙呼吸空氣鞋就送一雙氣墊鞋，LINE Pay單筆消費滿5000享LINE POINTS最高 200點回饋，還有DK抗菌機能襪3雙520、6雙920、12雙1520任你配的超值組合，讓民眾「好鞋+好襪=足部健康」為自己與家人精打細算省更多。

活動詳情請至DK官網、FB粉絲團查詢，或手刀至全台實體門市試穿購買。

DK高博士官網：https://www.dk-shoes.com.tw/
FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/dkdkshoes/
全台61間直營門市查詢：https://www.dk-shoes.com.tw/v2/Shop/StoreList/40931

吳姍儒曬「女明星鞋櫃」7層全滿！超狂擺設不輸百貨公司

後製貓咪高跟鞋照一戰成名！大馬藝術家瘋玩創作

宋仲基去賣高跟鞋！網：我每天去買　服務《女子》畫面曝

女星「一天內經歷大喜大悲」！遇偶像Rain　下一秒鞋跟斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀