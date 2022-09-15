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女星一次圈粉2男神！張孝全竟直球告白：妳是我偶像

▲張孝全（左）表示與方郁婷對戲舒服又自在。（圖／威視提供）
▲張孝全（左）表示與方郁婷對戲舒服又自在。（圖／威視提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-15 22:30:00

真假難辨的時代，真相是一種選擇。以犯罪懸疑為題材的電影《罪後真相》，找來張孝全、陳昊森兩大男神首度攜手主演，今（15）日也發布正式預告，真相撲朔迷離，陳昊森更發狂持利刃抵著方郁婷和張孝全對峙，緊湊節奏讓人難以喘息。

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《罪後真相》預告在今天發布，首度曝光豪華卡司陣容，包括金馬新演員方郁婷、鍾瑶、安心亞、石知田、詹子萱等，也帶出更多「新聞名嘴」張孝全和「落魄通緝犯」陳昊森間亦敵亦友的精彩交鋒，其中以《美國女孩》獲金馬、北影最佳新演員的「怪物新人」方郁婷驚喜亮相，飾演張孝全和鍾瑶的女兒「真真」，片中協助父親查案，卻意外被牽連遭陳昊森挾持。自然演技獲導演陳奕甫大讚有天分又聰明，「她是個天才演員，只要給她指令都可以很快消化，台詞透過她說出來會有獨特節奏，很生活。」

▲《罪後真相》首度曝光豪華卡司陣容。安心亞以樸素造型登場。（圖／威視提供）
▲《罪後真相》首度曝光豪華卡司陣容。安心亞以樸素造型登場。（圖／威視提供）
方郁婷在《罪後真相》一改過去安靜形象，詮釋古靈精怪的女學生，平時照顧父親劉立民生活起居，同時也愛惡搞他，打鬧吐槽是關心彼此的方式。導演說道：「真真是全片最有正能量的角色，因母親過世，她不希望給爸爸帶來負擔，面對爸爸就像朋友，有點小大人的感覺。」方郁婷回憶第一天父女對戲就要噴水叫醒張孝全，事先非常緊張，沒想到正式拍攝時，張孝全竟和導演聯手反嚇她，也迅速拉近彼此距離。張孝全表示為了增加父女相處生活感和雙向互動，偶爾會即興發揮，方郁婷每次都能接球反饋，不會中斷表演，對戲起來舒服又自在，笑說：「我常感覺是自己一直在跟著她的節奏走。」甚至直球告白：「郁婷是我的偶像！」

▲方郁婷（左）一次圈粉2男神。（圖／威視提供）
▲方郁婷在電影中有精彩的演出。（圖／威視提供）
除了張孝全被圈粉，預告中面露凶狠眼神持刀綁架方郁婷的陳昊森，戲外同樣被她可愛個性迷住，兩人拍攝挾持戲當天，陳昊森本想製造嚴肅氛圍，刻意不說話，怎知方郁婷一抵達現場就主動打招呼，他防備心瞬間被攻破，加上方郁婷講台詞略帶ABC腔，陳昊森直呼：「超級可愛的！」笑說自己簡直少女心大爆發。方郁婷則是特別感謝陳昊森的貼心，「拍綁架戲時他要摀著我的嘴巴，有特別先洗手和消毒，怕弄到我不舒服。」紳士舉動令她印象深刻。《罪後真相》將在10月21日至10月23日搶先口碑場，10月28日全台盛大上映。

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