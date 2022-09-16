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南瑪都變中颱！北部明起現3天雨勢　下週轉涼早晚溫差大

▲今天（16日）臺灣各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。（圖／Nownews資料庫）
▲今天（16日）臺灣各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。（圖／Nownews資料庫）

編輯中心/綜合報導

2022-09-16 06:35:212022-09-16 06:35:51

中央氣象局表示，今天（16日）臺灣各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。明天（17日）北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；另外，明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

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▲南瑪都颱風，已於今天(16日)２時增強為中度颱風，並以每小時14轉20公里速度，向西北進行。（圖／中央氣象局）
▲南瑪都颱風，已於今天(16日)２時增強為中度颱風，並以每小時14轉20公里速度，向西北進行。（圖／中央氣象局）
而南瑪都颱風，已於今天(16日)２時增強為中度颱風，當時中心位置在北緯23.4度 ，東經136.4度，即在臺北東方1520公里之海面上，以每小時14轉20公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒35公尺（即每小時236公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺（即每小時162公里），相當於14級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里，預測17日2時的中心位置在北緯25.8度，東經133.2度，即在臺北東方1190公里之海面上。

由於南瑪都颱風距離台灣較遠，因此不會直接影響台灣，但周末仍需留意間接影響，明後2天北部水氣略增，降雨機率也隨之提高，局部地區整天都有短暫陣雨出現；溫度方面，今天白天各地高溫落在31到33度，夜晚清晨低溫約22到25度，日夜溫差大。（編輯：陳苾暐）

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